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Театр

У Мариинского театра в конце июля появится своя стриминговая платформа

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У Мариинского театра заработает собственная стриминговая платформа. Как пишет «Деловой Петербург», проект должны запустить уже 28 июля, когда завершится 239-й сезон.

Shutterstock

Для пользователей стримингового сервиса будут доступны для просмотра записи спектаклей и концертов. Также с осени некоторые выступления артистов будут показывать в режиме онлайн.

Напомним, в Петербурге до 17 июля уже в тридцатый раз проходит Международный музыкальный фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей» под руководством Валерия Гергиева. 

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