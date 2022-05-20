Мариинский театр огласил первую часть программы фестиваля «Звезды белых ночей»

Традиционно в афише много Вагнера: запланированы исполнения тетралогии «Кольцо нибелунга», опер «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Лоэнгрин», «Тангейзер» и «Парсифаль». Помимо этого, много внимания уделят музыке французского романтика Гектора Берлиоза — на фестивале представят его оперы «Троянцы» и «Бенвенуто Челлини». Так Мариинский отмечает 175-летие исторических гастролей композитора в России.

Также во время фестиваля представят репертуарные новинки сезона — «Золушка» и «Итальянка в Алжире» Россини, «Идоменей» Моцарта и «Джоконда» Понкьелли. В спектаклях принимают участие звезды оперной сцены и ведущие российские исполнители.

А 14 июля на Новой сцене Мариинского театра покажут новую постановку балета Бориса Тищенко «Двенадцать». Это второе обращение театра к партитуре композитора: первую постановку балета «Двенадцать» осуществил в 1964 году Леонид Якобсон.