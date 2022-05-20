Мариинский театр огласил первую часть программы фестиваля «Звезды белых ночей»

В Петербурге с 24 мая по 17 июля уже в тридцатый раз пройдет Международный музыкальный фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей» под руководством Валерия Гергиева. Открывать юбилейный фестиваль будет «Лебединое озеро» Чайковского и опера-эпопея Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского.
Традиционно в афише много Вагнера: запланированы исполнения тетралогии «Кольцо нибелунга», опер «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Лоэнгрин», «Тангейзер» и «Парсифаль». Помимо этого, много внимания уделят музыке французского романтика Гектора Берлиоза — на фестивале представят его оперы «Троянцы» и «Бенвенуто Челлини». Так Мариинский отмечает 175-летие исторических гастролей композитора в России.
Также во время фестиваля представят репертуарные новинки сезона — «Золушка» и «Итальянка в Алжире» Россини, «Идоменей» Моцарта и «Джоконда» Понкьелли. В спектаклях принимают участие звезды оперной сцены и ведущие российские исполнители.
А 14 июля на Новой сцене Мариинского театра покажут новую постановку балета Бориса Тищенко «Двенадцать». Это второе обращение театра к партитуре композитора: первую постановку балета «Двенадцать» осуществил в 1964 году Леонид Якобсон.
Кроме того, на фестивале запланированы творческий вечер в честь педагога-репетитора Любови Кунаковой и совместный бенефис прима-балерины Виктории Терешкиной и премьера Владимира Шклярова. В июне на исторической сцене пройдут также выпускные спектакли Академии Русского балета имени Вагановой.
В первую неделю фестиваля «Звезды белых ночей» пройдет сольный концерт Николая Луганского. А внутри фестиваля состоится еще один фестиваль — серия концертов «Брасс белых ночей», посвященная медным духовым. Можно ожидать, что на сцене Мариинского выступят лауреаты Конкурса имени Рахманинова, который впервые проводится этим летом в Москве.
Тридцатый Международный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» будет проходить с 24 мая по 17 июля при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Валерий Гергиев. Программу фестиваля будут опубликовать по частям. Сейчас афиша доступна до 13 июня.
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