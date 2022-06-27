Вот авторы первого мультимедийного проекта в истории Мариинского театра. Они поставили спектакль «Байка. Мавра. Поцелуй феи» — к 140-летию Стравинского

Вы — команда мечты. Юлдус — звезда арт-сцены, Константин — постоянный соавтор Сергея Полунина, Максим — лауреат «Золотой маски» 2021 года. Как нашли друг друга?

Максим: Все началось с Валерия Гергиева: Мариинский театр готовился к Году Стравинского и решил поставить его редкую оперу «Мавра». Я предложил дополнить ее «Байкой про лису» и пригласил Юлдус, Костю, сценографа Альону Пикалову и видео­графа Сергея Рылко. Костю я считаю одним из лучших художников по свету, причем не только в России. Работать с Юлдус хотел с тех пор, как посмотрел ее фильм «Дочь рыбака».

Юлдус, в 2020 году в лондонской Королевской опере показали постановку в хореографии мастера contemporary Шарон Эяль с твоими костюмами. «Байка. Мавра. Поцелуй феи» — твой дебют в Мариинском?

Юлдус: Да! И я рада, что он состоялся в таком составе. Мы все с самого начала были на одной волне, и нашу команду быстро утвердили в театре — думаю, большую роль сыграло доверие к профессионализму Максима. А спустя месяц после старта работы мы пошли на ковер к Гергиеву...

Валерий Абисалович был строг?

Юлдус: ...он был краток. Задал несколько вопросов, убедился, что мы профессионалы, и благословил. Правда, у меня Гергиев так ничего и не спросил, но, думаю, по мне было видно, что все получится: я сразу пришла в спортивном костюме, похожем на те, в которых потом на сцену Мариинского вышли танцовщики. Кокошники я замиксовала с трениками, юбки в пол — с куртками-бомберами и кроссовками, а строгие брюки со стрелками — с дутыми пуховиками: для этой постановки я использовала много деталей уличного гардероба.