Владимир Кехман исполнит роль Царя в опере «Опричник» на сцене Михайловского театра

Согласно афише на сайте театра, Владимир Кехман исполнит роль Царя. В анонсе оперы директор МХАТа облачен в царские наряды. В Михайловском театре уточнили, что роль Царя не подразумевает вокальной партии и реплик, пишет «Фонтанка».

До наших дней не дошла информация, как видел оперу «Опричник» Петр Чайковский, который сочинил для нее либретто. Однако в постановке Сергея Новикова Иван Грозный появляется перед зрителями один раз в самом конце оперы.

До Владимира Кехмана роль исполнял один из артистов миманса. Премьера оперы Петра Чайковского «Опричник» состоялась на сцене Михайловского театра 18 мая 2021 года.

Напомним, в конце октября 2021 года Владимира Кехмана назначили генеральным директором МХАТ имени Горького. Он будет совмещать должность с постом художественного руководителя Михайловского театра.