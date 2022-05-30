18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Владимир Кехман исполнит роль Царя в опере «Опричник» на сцене Михайловского театра

Поделиться:

Худрук Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман примет участие в опере «Опричник» Сергея Новикова. Постановка пройдет 13 июня в Михайловском театре. Рассказываем, какую роль он исполнит.

Виталий Коликов

Согласно афише на сайте театра, Владимир Кехман исполнит роль Царя. В анонсе оперы директор МХАТа облачен в царские наряды. В Михайловском театре уточнили, что роль Царя не подразумевает вокальной партии и реплик, пишет «Фонтанка».

До наших дней не дошла информация, как видел оперу «Опричник» Петр Чайковский, который сочинил для нее либретто. Однако в постановке Сергея Новикова Иван Грозный появляется перед зрителями один раз в самом конце оперы.

До Владимира Кехмана роль исполнял один из артистов миманса. Премьера оперы Петра Чайковского «Опричник» состоялась на сцене Михайловского театра 18 мая 2021 года.

Напомним, в конце октября 2021 года Владимира Кехмана назначили генеральным директором МХАТ имени Горького. Он будет совмещать должность с постом художественного руководителя Михайловского театра.

Скриншот афиши
Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Владимир Кехман

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: