Владимир Кехман исполнит роль Царя в опере «Опричник» на сцене Михайловского театра

Худрук Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман примет участие в опере «Опричник» Сергея Новикова. Постановка пройдет 13 июня в Михайловском театре. Рассказываем, какую роль он исполнит.
Согласно афише на сайте театра, Владимир Кехман исполнит роль Царя. В анонсе оперы директор МХАТа облачен в царские наряды. В Михайловском театре уточнили, что роль Царя не подразумевает вокальной партии и реплик, пишет «Фонтанка».
До наших дней не дошла информация, как видел оперу «Опричник» Петр Чайковский, который сочинил для нее либретто. Однако в постановке Сергея Новикова Иван Грозный появляется перед зрителями один раз в самом конце оперы.
До Владимира Кехмана роль исполнял один из артистов миманса. Премьера оперы Петра Чайковского «Опричник» состоялась на сцене Михайловского театра 18 мая 2021 года.
Напомним, в конце октября 2021 года Владимира Кехмана назначили генеральным директором МХАТ имени Горького. Он будет совмещать должность с постом художественного руководителя Михайловского театра.
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