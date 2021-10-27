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Театр

Владимир Кехман назначен генеральным директором МХАТ имени Горького

Владимир Кехман назначен генеральным директором МХАТ имени Горького. Он будет совмещать должность с постом художественного руководителя Михайловского театра.

«Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом, он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский», — сообщили в Министерстве культуры.

Приоритетами работы Кехмана на посту генерального директора МХАТ имени Горького станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы. «Благодаря накопленному опыту Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ имени М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — добавили в Минкульте.

Напомним, ранее также стало известно, что актер и режиссер Константин Хабенский назначен на пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. Он заменит Сергея Женовача, который покинул театр по собственному желанию. На посту худрука Хабенскому предстоит продолжить развитие традиций театра и предложить новые творческие проекты.

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