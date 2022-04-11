В рамках экспериментальной программы БДТ покажут спектакль «Бесчестье» по роману Джона Максвелла Кутзее

В романе «Бесчестье» Джона Максвелла Кутзее рассказана история Дэвида Лури — стареющего профессора из университета в Кейптауне. Несмотря на увядание своего тела, Дэвид идет на поводу у вожделения, вступая в интимные отношения со своей студенткой Мелани. Вскоре профессора обвиняют в сексуальных домогательствах, увольняют и подвергают публичному позору. Раскаяния в своем поступке Дэвид не чувствует, но, не желая сопротивляться, решает переехать к своей взрослой дочери Люси.

«В «Бесчестьи», которое критики называют «последним великим романом ХХ века», Кутзее работает с философией постгуманизма — этот важнейший концепт современной культуры становится идейным фундаментом произведения. Детище ХХ века, столетия войн, катастроф и краха гуманистической цивилизации, постгуманизм перестает считать человека наивысшей ценностью, «мерой всех вещей», — и занимается реабилитацией не-человеческого, создавая новые экологические и этические связи между элементами реальности», — рассказали «Собака.ru» в БДТ.

«В «Бесчестье» меня интересует в первую очередь не социальный и исторический контекст романа, а ключевая для Кутзее тема всеобщей уязвимости — не только человека, но и всех живых существ. Монтируя тексты «Бесчестья», для нас было важно создать предпосылки для погружения в чувственное восприятие романа. Спектакль не инсценирует события романа напрямую, а представляет собой своего рода инсталляцию, где монтаж текстов соединяется с видеообразами и погружает в атмосферу произведения Кутзее, наталкивающую на определенного рода размышления», — отметила режиссер-постановщик, автор инсценировки и художник-постановщик Евгения Сафонова.

Главные роли в спектакле «Бесчестье» исполнили заслуженный артист России Василий Реутов, Алена Кучкова, Александра Магелатова и Леня Нечаев. Спектакль покажут на второй сцене БДТ имени Товстоногова (Каменноостровский театр) 16 и 17 апреля. Подробности и билеты можно найти здесь.