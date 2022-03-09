На базе Большого театра кукол в Петербурге создадут Центр развития режиссуры

Как рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, создать Центр развития режиссуры при Большом театре кукол было решено «по следам прошлогодних фестивалей «БТК.generation», явившихся настоящим социальным лифтом для молодых мастеров». Образовательный проект будет работать при поддержке Комитета по культуре Петербурга.

Работа Центра развития режиссуры будет проходить в течение всего сезона или только половины. Также рассматривается возможность организации на время «мертвого сезона» — когда два летних месяца театр ничего не играет. В программу будет включена образовательная сессия с драматургами, художниками и театральными менеджерами, которые могут быть полезны молодым режиссерам для повышения квалификации.

Каждый «сезон» работы Центра развития режиссуры будет заканчиваться отчетным фестивалем, где режиссерские работы будут представлены вниманию публики — продюсерам, директорам театров и критикам.

«Вообще молодым творцам в нашем городе сейчас уделяется особое внимание. Неделю назад на Ленфильме начала работу сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-дебют». В лаборатории принимают участие авторы 10 проектов, отобранных в рамках всероссийского конкурса. Участники разрабатывают свои дебютные сценарии под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии: Бориса Хлебникова, Наталии Мещаниновой, Анны Пармас, Любови Мульменко, Николая Хомерики», — резюмировал Пиотровский.