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Театр

ТЮЗ имени Брянцева отменит спектакли из-за нарушений коронавирусных правил

ТЮЗ имени Брянцева вынужден отменить спектакли в связи с нарушениями коронавирусных правил. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Фото: Shutterstock

По информации комитета, в театр пускали организованные группы детей, при этом сотрудники не следили за соблюдением масочного режима, а в гардеробе не было защитных экранов.

«Комитетом отозвано ранее направленное согласование на проведение спектаклей до 28 ноября. Просим зрителей обратить внимание на предстоящие отмены и переносы спектаклей в ТЮЗе. Возобновление деятельности театра будет возможно после принятия всех организационных мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности и требований 121 постановления», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее петербуржец пытался попасть на спектакль «Летов. Дурачок» в Большом театре кукол, однако у него не было QR-кода. Сотрудникам театра пришлось вызвать полицию.

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