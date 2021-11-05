ТЮЗ имени Брянцева отменит спектакли из-за нарушений коронавирусных правил

По информации комитета, в театр пускали организованные группы детей, при этом сотрудники не следили за соблюдением масочного режима, а в гардеробе не было защитных экранов.

«Комитетом отозвано ранее направленное согласование на проведение спектаклей до 28 ноября. Просим зрителей обратить внимание на предстоящие отмены и переносы спектаклей в ТЮЗе. Возобновление деятельности театра будет возможно после принятия всех организационных мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности и требований 121 постановления», — отметили в пресс-службе ведомства.