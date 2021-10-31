Петербуржец без QR-кода пытался проникнуть на спектакль в Большом театре кукол. Его увезла полиция

Согласно новым правилам, в театры сейчас пускают только по QR-кодам. У посетителя был с собой только билет. Сотрудники театра предложили ему сдать билет или сдать его, однако мужчину не устроили эти варианты. Он спорил с охранником и утверждал, что одного человека без QR-кода в зале не заметят.

«Когда охранник отошел, резко побежал наверх. Метался, искал вход в зал. Благо, зал находится в другом здании, и действию он не помешал. Охранник догнал, стал выпроваживать. Мужчина упал, разбил лицо», — сообщили в БТК.

Тем не менее посетитель не хотел покидать театр, поэтому пришлось вызвать полицию. Представители театра уточнили, что мужчина ничего не сломал, а спектакль состоялся. «Только настроение испортил», — отметили они.