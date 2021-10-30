«Состояние нервозности, связанное с пандемией»: в Эрмитаже объяснили поведение охранника, сломавшего нос посетителю

Как утверждает Миронова, они стояли на улице возле Главного штаба и хотели купить билеты, вели себя «максимально цивилизованно». По версии Эрмитажа, конфликт произошел из-за того, что молодые люди пытались пройти в музей через выход, что и стало причиной конфликта. Она опубликовала кадры с кровью около музея и показала охранника, который грубо общался. «В барах безопаснее, чем в музее», — отметила девушка.

После случившегося молодые люди вызвали полицию, а также отправились в травмпункт, где у спутника блогерши зафиксировали перелом носа. При этом, по словам Мироновой, остальные сотрудники музея требовали немедленно покинуть музей и не помогли пострадавшему.