«Состояние нервозности, связанное с пандемией»: в Эрмитаже объяснили поведение охранника, сломавшего нос посетителю

В первый день работы музеев по QR-кодам сотрудник Эрмитажа напал на одного из посетителей музея и сломал ему нос. Об этом рассказала фитнес-блогер, героиня обложки февральского номера Собака.ru Анастасия Миронова в своем Instagram. В музее уже прокомментировали инцидент.
Как утверждает Миронова, они стояли на улице возле Главного штаба и хотели купить билеты, вели себя «максимально цивилизованно». По версии Эрмитажа, конфликт произошел из-за того, что молодые люди пытались пройти в музей через выход, что и стало причиной конфликта. Она опубликовала кадры с кровью около музея и показала охранника, который грубо общался. «В барах безопаснее, чем в музее», — отметила девушка.
После случившегося молодые люди вызвали полицию, а также отправились в травмпункт, где у спутника блогерши зафиксировали перелом носа. При этом, по словам Мироновой, остальные сотрудники музея требовали немедленно покинуть музей и не помогли пострадавшему.
В Эрмитаже принесли извинения и объяснили поведение своего сотрудника нервозностью на фоне пандемии и новых ограничений.
«В настоящее время проходит служебное расследование инцидента. Сотрудник, совершивший проступок, полностью признает свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия. Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влиянием на жизнь, в том числе — с новым режимом работы музея», — сказали в Эрмитаже. Также уточняется, сотрудник не занимается приемом посетителей и не является сотрудником Службы музейной безопасности.
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