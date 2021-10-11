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Театр

БДТ готовится к открытию исторической сцены на Фонтанке. В театре рассказали, какой спектакль сыграют первым в обновленном здании

Большой драматический театр откроется для зрителей 11 ноября после ремонта исторического здания на Фонтанке. Первым на сцене покажут спектакль Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», премьера которого состоялась в феврале 2021 года. Об этом рассказали в учреждении культуры.

Старт продаж билетов на этот и другие спектакли из ноябрьского репертуара начнется с 12 октября на официальном сайте театра. По словам художественного руководителя Андрея Могучего, в БДТ идет заключительная стадия пуско-наладочных работ, монтажа сцены и театрального и инженерного оборудования.

Напомним, что с января 2020 по декабрь 2021 года в Большом драматическом театре проводились работы по гидроизоляции подвала, а с апреля историческое здание на Фонтанке, 65 закрывали для проведения гидроизоляционных работ в трюме Основной сцены.

Во время ремонта БДТ продолжал играть спектакли на Второй сцене в Каменноостровском театре и в других учреждениях Петербурга: в Александринском театре, МДТ — Театра Европы, Театра-фестиваля «Балтийский дом» и ТЮЗа имени Брянцева.

Новый, 104-й сезон Большого драматического открылся масштабными гастролями «БДТ в Москве» (13 сентября — 24 октября) в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана и программы «Большие гастроли», а также при поддержке Фонда «Друзья БДТ».

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