БДТ готовится к открытию исторической сцены на Фонтанке. В театре рассказали, какой спектакль сыграют первым в обновленном здании

Старт продаж билетов на этот и другие спектакли из ноябрьского репертуара начнется с 12 октября на официальном сайте театра. По словам художественного руководителя Андрея Могучего, в БДТ идет заключительная стадия пуско-наладочных работ, монтажа сцены и театрального и инженерного оборудования.

Напомним, что с января 2020 по декабрь 2021 года в Большом драматическом театре проводились работы по гидроизоляции подвала, а с апреля историческое здание на Фонтанке, 65 закрывали для проведения гидроизоляционных работ в трюме Основной сцены.

Во время ремонта БДТ продолжал играть спектакли на Второй сцене в Каменноостровском театре и в других учреждениях Петербурга: в Александринском театре, МДТ — Театра Европы, Театра-фестиваля «Балтийский дом» и ТЮЗа имени Брянцева.

Новый, 104-й сезон Большого драматического открылся масштабными гастролями «БДТ в Москве» (13 сентября — 24 октября) в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана и программы «Большие гастроли», а также при поддержке Фонда «Друзья БДТ».