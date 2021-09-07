«На сегодняшний момент проведена колоссальнейшая работа по гидроизоляции подвала. Стояла основная задача остановить подземную реку. Работа выполнена практически в полном объеме, порядка 95%. Поступление воды остановлено полностью, ведутся работы по пусконаладке, обратному монтажу оборудования и частичной отделке», — рассказал представитель Министерства культуры Сергей Подольский.

До начала ремонта пространство под сценой БДТ было затоплено. «Был слой воды, сейчас вы видите здесь идеально сухой пол, он выдержал все испытания, которые здесь проводились», — отметила директор театра Татьяна Архипова. «Я должен сказать, что строители в этот раз попались неплохие. Вроде бы все идет по плану. Я вижу каждый день — работают они день и ночь, день и ночь... Вижу их рвение, честность. Тьфу-тьфу-тьфу», — добавил художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.

В настоящий момент также продолжаются работы по ремонту крыши БДТ — их планируется закончить до 2023 года. Эти работы будут вестись, исходя из графика театра, и не помешают проведению спектаклей.

Открытие основной сцены Большого драматического театра на набережной реки Фонтанки после ремонта состоится по графику — в ноябре 2021 года.

Напомним, основную сцену БДТ закрыли на ремонт с 1 апреля 2021 года. Он был необходим, чтобы устранить замечания после капитального ремонта 2011-2014-х годов. В период проведения работ БДТ играл спектакли на Второй сцене (Каменноостровский театр на площади Старого Театра, 13), а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа. Также при поддержке Министерства культуры были организованы гастроли БДТ по России.