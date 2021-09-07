От «Процесса» Кафки до «Уроков латыни» по Демьяну Кудрявцеву: гид по лучшим постановкам зимы в театрах Петербурга

«Уроки латыни»

Где: «театр post»

Когда: декабрь

Куратор, музыкальный критик, театровед, шеф-редактор блока «Театр» интернет-портала COLTA.RU Дмитрий Ренанский при такой востребованности и занятости все-таки находит время и для режиссерских штудий. Три года назад он дебютировал спектаклем «Художник извне и изнутри», соединив документ (дневник художника XVI века Якопо да Понтормо) с книгой Джорджо Вазари «Жизнь Якопо из Понтормо, флорентинского живописца» и комментарием к ним эрмитажного искусствоведа Аркадия Ипполитова.

На этот раз в фокусе внимания начинающего режиссера современная поэма, описывающая Россию нулевых с точки зрения российского медиаменеджера и предпринимателя Демьяна Кудрявцева. В новой энциклопедии русской жизни глав чуть ли не втрое больше, чем в написанной в начале XIX столетия, а модные заголовки на латыни смахивают на глубокомудрые статусы во «ВКонтакте».