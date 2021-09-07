От «Процесса» Кафки до «Уроков латыни» по Демьяну Кудрявцеву: гид по лучшим постановкам зимы в театрах Петербурга

«Собака.ru» продолжает рассказывать про грядущий сезон в театрах Петербурга. В первой части мы сосредоточились на осени, на очереди — главные премьеры зимы: от «Процесса» Франца Кафки в версии Аттилы Виднянского и продолжения интерпретации «В поисках утраченного времени» Пруста Денисом Хуснияровым до экспериментов Дмитрия Ренанского с поэзией медиаменеджера Демьяна Кудрявцева.
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Иван Трус в спектакле «Товарищ Кисляков», фото: Владимир Постнов, предоставлены театром
«Процесс»
Когда: 2 и 3 декабря (предварительные даты)
Где: Александринский театр
Художественный руководитель Венгерского национального театра (Nemzeti Szinhaz) Аттила Виднянский выпустит на исторической сцене Александринки спектакль по роману Франца Кафки. Практически после каждого слова следует ставить восклицательный знак, но это еще не все. Банковского прокуриста Йозефа К., арестованного в день его 30-летия без объяснения причин, будет репетировать Иван Трус, не так давно переехавший в наш город из Минска. Оценить возможности актера можно уже сейчас, посмотрев спектакль Андрея Кириллова «Товарищ Кисляков», в котором тот исполняет заглавную роль. Гарантируем — после просмотра вы будете ждать декабрьскую премьеру с еще большим нетерпением.
«Темные дни»
Когда: 3, 4, 5, 10, 11, 12 декабря
Где: театр Fulcro
Импульсом для создания драматургом Климом (Владимир Клименко) неисторической хроники о Смутном времени стала реплика из неоконченной пьесы Шиллера «Кровавая свадьба»: «Русь может победить лишь Русь». Спектакль Дарьи Шаминой разделен на три части и играться будет три же вечера. Если кто-то подумал, что будущая постановка из разряда «театральных сериалов», это не так. Авторы настаивают на определении «триптих», где каждая часть прочно связана с другой. Первой покажут авторскую инсталляцию «НС и МС» художника Михаила Заиканова и актрисы театра PHIL, посвященную времени Хрущева и Горбачева. Она разместится в корпусе завода «Степан Разин», построенном во времена оттепели и сохранившем ощущение той эпохи. Вторая часть «Восхождение» и третья «Разрушение» — по форме драматические спектакли. Они пройдут в историческом, построенном в XVIII веке, здании завода.
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Василий Перов. Портрет писателя Фёдора Михайловича Достоевского, 1872 год. Москва, Государственная Третьяковская галерея
«Сцены из Мертвого дома»
Где: театр «Балтийский дом»
Когда: начало декабря
Режиссер Рача Махатаев три года назад на выпуске из мастерской Анатолия Праудина в качестве дипломного спектакля ставил «Ревизора». Теперь решил замахнуться и на Федора нашего Достоевского и его двухчастные «Записки из Мертвого дома», написанные на основе впечатлений от пребывания в Омском остроге. Повесть вместила в себя далеко не весь опыт, пережитый на каторге, но в ней можно обнаружить те образы и сюжеты, которые писатель будет разрабатывать впоследствии. А значит и пространство для интерпретации не ограничено.
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Руслан Кудашов
«Обратная сторона древа»
Когда: декабрь
Где: Большой театр кукол
Режиссер Руслан Кудашов вместе со своим постоянным соавтором — художником Мариной Завьяловой — реализует масштабный замысел, продолжающий библейский цикл («Екклесиаст», «Книга Иова», «Песнь Песней»). Время действия перенесут поближе к нам — в эпоху шестидесятников. Это будет, как обещают авторы, «спектакль-ретроспектива осевых событий библейского текста, тех поступков героев, легших в его основу, сформировавших вселенную смысла, противостоящую хаосу тьмы постоянно разъедающей бессмыслицы».
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Первая часть серии спектаклей «Свер[ш/ж]ение романа»
«В поисках утраченного времени»
Когда: декабрь
Где: Вторая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова — Каменноостровский театр
Режиссер Денис Хуснияров вместе с драматургом Асей Волошиной готовятся выпустить второй эпизод своего театрального сериала имени Марселя Пруста. Первый был про то, как жизнь переплавляется в искусство, во втором авторы сконцентрируются на, собственно, жизни. Герой предстанет в трех разных возрастах, но с теми же возлюбленными. Прихотливая структура первого эпизода во втором сменится на более простую, что не отменяет ни масштаба замысла, ни тонкости взгляда на мир. Спектакль выйдет в рамках проекта «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре».
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Спектакль «Водевиль дилетант» по мотивам пьесы Василия Шкваркина «Лира напрокат»
«Женщина и Мозг»
Когда: декабрь
Где: Вторая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова – Каменноостровский театр
И еще одна постановка в рамках проекта молодой режиссуры. Кирилл Вытоптов продолжает исследовать возможности легкого жанра, то есть комедии. В прошлом сезоне режиссер ставил текст 1920-х — «Лиру напрокат» Василия Шкваркина. В этом займется современной драматургией: специально по заказу театра московский автор Саша Денисова написала пьесу «Женщина-Фауст разговаривает со своим мозгом». Содержание будущего спектакля интригует ничуть не меньше названия. 35-летняя Зина жаждет обессмертить свое имя. Чтобы мечта стала явью, необходимо написать большой роман или хоть какой-нибудь, а пока приходится довольствоваться лишь авторской колонкой в глянце. Зинины душеизлияния поступают к Мозгу, роль которого исполнит Валерий Дегтярь — один из самых тонких и интеллигентных петербургских актеров.
«Как Гринч украл Рождество»
Где: Karlsson Haus
Когда: конец декабря
Сказку про зловредного пещерного монстра зеленого цвета, крадущего у жителей Ктограда подарки, еду и украшения, Доктор Сьюз (Теодор Зойс Гайзель) написал в 1957-м, 24 декабря того же года книжка вышла в свет и с тех пор пережила не один тираж и экранизацию. Екатерина Ложкина-Белевич любит работать с неканоническими историями («Мама Му. Счастливая корова», «Слон») или создавать независимые сюжеты на основе оригинальных («Цыпленок»). Во всех случаях получаются спектакли, лишенные натужной благостности и умилительности, но полные обаяния, трогательности и изобретательности. А сказка Доктора Сьюза к такому весьма располагает.
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Наталия Лапина
«Эшелон»
Где: театр «Мастерская»
Когда: конец декабря
Все действие пьесы, написанной Михаилом Рощиным 48 лет назад, сконцентрировано в эшелоне, увозящем на восток в эвакуацию сотни людей — женщин, детей и стариков. Режиссер Наталия Лапина интерпретирует эту драму, справедливо считающуюся одной из лучших из написанного о Великой Отечественной войне, как притчу о Ноевом ковчеге. Два с лишним десятка персонажей разного возраста, пола, убеждений, вместе едут сквозь мрак и кошмар, и жалкая теплушка становится единственным пристанищем на все время пути к неизвестности, которая способна обернуться чем угодно.
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Денис Хуснияров
«Иванов»
Где: ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Когда: декабрь
«Иванов» — первая значительная чеховская пьеса, которую впоследствии драматург не раз менял и вообще не слишком любил. Что ничуть не мешало и не мешает режиссерам — количество постановок и экранизаций на данный момент исчисляется несколькими десятками. Из последних резонансных версий можно вспомнить работу Тимофея Кулябина в Театре Наций, где интеллигентного помещика сыграл Евгений Миронов. В декабре в стройные ряды интерпретаторов «Иванова» вступит и режиссер Денис Хуснияров, которому предварительно придется пробиваться сквозь очень внушительный культурный слой.
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Дмитрий Ренанский
«Уроки латыни»
Где: «театр post»
Когда: декабрь
Куратор, музыкальный критик, театровед, шеф-редактор блока «Театр» интернет-портала COLTA.RU Дмитрий Ренанский при такой востребованности и занятости все-таки находит время и для режиссерских штудий. Три года назад он дебютировал спектаклем «Художник извне и изнутри», соединив документ (дневник художника XVI века Якопо да Понтормо) с книгой Джорджо Вазари «Жизнь Якопо из Понтормо, флорентинского живописца» и комментарием к ним эрмитажного искусствоведа Аркадия Ипполитова.
На этот раз в фокусе внимания начинающего режиссера современная поэма, описывающая Россию нулевых с точки зрения российского медиаменеджера и предпринимателя Демьяна Кудрявцева. В новой энциклопедии русской жизни глав чуть ли не втрое больше, чем в написанной в начале XIX столетия, а модные заголовки на латыни смахивают на глубокомудрые статусы во «ВКонтакте».
«Бег»
Где: Театр «На Литейном»
Когда: декабрь
Премьеру планировали на конец прошлого сезона, но в итоге перенесли на середину нового. Актер Роман Агеев дебютирует как режиссер на сцене родного театра спектаклем «Бег» по Михаилу Булгакову.
«Восемь снов» Михаила Булгакова о бегущих из родной страны профессорах, мещанах, белогвардейских офицерах и солдатах в массовом сознании стойко ассоциируются с кинокартиной Александра Алова и Владимира Наумова, вышедшей в 1970 году. Колоритного генерала Чарноту Михаила Ульянова, изъеденного рефлексией генерала Хлудова Владислава Дворжецкого и интеллигентного, стеснительного профессора Голубкова, тонко сыгранного Алексеем Баталовым, а также тьму запоминающихся персонажей второго плана забыть и правда сложно. Пьеса была написана в конце 1920-х по заказу МХАТа, но ее быстро отправили в дальний ящик и достали уже после смерти Сталина, в 1957 году. Сюжет о разгроме Врангелевской армии (она же Русская, она же Крымская), отчаянно дравшейся с частями РККА, и трагедии эмиграции сейчас оказывается уместной как никогда.
«Серотонин»
Где: «Приют комедианта»
Когда: декабрь
Главный герой романа «самого мерзкого» (это цитата!) и «самого провокационного европейского писателя-философа» (это тоже цитата!) Мишеля Уэльбека — унылый чиновник-агроном, днем трудящийся на постылой работе, а вечером и ночью обитающий в башне Тотем. (Дом реально существует — он был построен в конце 1970-х в 15 округе Парижа.) Флоран-Клод Лабруст занят не битвой за урожай на национальном или хоть каком-то уровне, как можно было бы ожидать, а выбором наиболее подходящего способа самоубиться, попутно он пытается докопаться до причин нерадостного состояния и в конце концов отправляется в Нормандию искать бывших любовниц и смотреть, как фермеры борются за свои права. Иван Волков в роли Лабруста — гарантированное театральное удовольствие и событие, даже если весь спектакль актер будет сидеть, стоять или лежать молча и спиной к залу.
«Господа Головлевы»
Где: Небольшой драматический театр
Когда: декабрь
«Головлевы» (и это кажется невероятным) — первая постановка Салтыкова-Щедрина в репертуаре Небольшого драматического театра. НДТ к этому писателю подходил давно — через Достоевского, Чехова, Горького и даже Шекспира. И, наконец, добрался. Над спектаклем работает Вадим Сквирский вместе с молодыми выпускниками Льва Эренбурга. Впрочем, центральные роли доверили-таки старожилам труппы — Константину Шелестуну (Иудушка) и Хельге Филипповой (Арина Петровна). Среди всех семейных хитросплетений, искушений и пороков, ссор и покаяний, режиссера Сквирского прежде всего интересует, как именно и почему с героем случилась «горесть внезапного обретения совести».
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Никита Кобелев
«Тварь» (рабочее название)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 15 и 16 января
Московский режиссер Никита Кобелев, активно ставящий в театре имени Маяковского, однажды уже работал в нашем городе — в ТЮЗе вышла его «Повесть о господине Зоммере». В отличие от московских премьер, этот спектакль прошел довольно тихо. Теперь у нас появилась еще одна возможность оценить по достоинству постановщика, которого давно уже знают в столице. Для дебюта на Новой сцене Александринки Кобелев выбрал роман Федора Сологуба «Мелкий бес» — про учителя Ардальона Передонова, прозябающего в провинции и страдающего от непризнанности его гения, которому видится странное существо по прозванию недотыкомка. Пьесу по мотивам сологубовского произведения с очень многообещающим названием «Тварь» написал драматург Виктор Семеновский.
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