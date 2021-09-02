Впервые за 14 лет: Лев Додин открыл свою школу-студию в РГИСИ

Это первый курс, набранный за 14 лет. Предыдущий завершил обучение в 2007 году. Среди выпускников того курса — артисты Елизавета Боярская, Данила Козловский и Уршула Малка, режиссеры Дмитрий Волкострелов и Семен Александровский. Всего на обучение набрали 25 человек. Конкурс составил более 130 человек на бюджетное место.

Школе-студии отвели место на третьем этаже учебного корпуса РГИСИ, где для студентов и педагогов предусмотрено пять помещений. Среди них — аудитория-мастерская Додина, а также педагогическая, танцевальный класс и две гримерки, рассказали в комитете по науке и высшей школе Петербурга.

Сам худрук МДТ Лев Додин отметил, что в школе-студии не будет дисциплин «История русского театра», «История западного театра», «Мифология». Первые два года студенты будут заниматься именно сценическим искусством, гуманитарной его частью. Это будет университетское образование. По его словам, задача обучения — это дать возможность хотеть учиться. И, если можно, создать условия, при которых не учиться нельзя.

В МДТ — Театре Европы идут премьерные показы «Братьев Карамазовых» (ближайший — 28 ноября!). Лев Додин готовил спектакль почти четыре года — многофигурный роман Достоевского сведен до семи ключевых героев, сценография решена минималистично. Почему было выбрано такое прочтение, разбиралась театральный критик Наталия Эфендиева.