Объявлены лауреаты театральной премии «Золотая маска»-2021. Онлайн

22 апреля в концертном зале «Зарядье» состоялась церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Впервые с 2019 года церемония награждения прошла в очном формате. Объявление лауреатов завершило конкурсную программу XXVI фестиваля. Публикуем полный список лауреатов сезона 2019/2020. Новость обновляется.