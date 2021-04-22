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Объявлены лауреаты театральной премии «Золотая маска»-2021. Онлайн

22 апреля в концертном зале «Зарядье» состоялась церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Впервые с 2019 года церемония награждения прошла в очном формате. Объявление лауреатов завершило конкурсную программу XXVI фестиваля. Публикуем полный список лауреатов сезона 2019/2020. Новость обновляется.

Лучшая женская роль в оперетте или мюзикле

Мария Алексеева, «Капитанская дочка». Алтайский музыкальный театр, Барнаул

Лучшая мужская роль в оперетте или мюзикле

Александр Крюков, «Фома». Музыкальный театр, Новосибирск

Лучшая роль второго плана в оперетте или мюзикле

Никита Воровьев, (Саша, друг Фомы) «Фома». Музыкальный театр, Новосибирск

Лучшая работа режиссера в оперетте или мюзикле

Дмитрий Белов, «Сильва». Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

Лучшая работа дирижера в оперетте или мюзикле

Дмитрий Волосников, «Сильва». Театр музыкальной комедии, Екатеринбург

Лучший спектакль в жанре оперетта или мюзикл

«Фома», Музыкальный театр, Новосибирск

  • Максим Петров

Лучшая женская роль в балете или современном танце

Оксана Кардаш (Китри), «Дон Кихот». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва

Лучшая мужская роль в балете или современном танце

Артемий Беляков (Граф Альберт), «Жизель». Большой театр, Москва

Лучшая работа балетмейстера или хореографа в балете или современном танце

Максим Петров, «Русские тупики 2». Мариинский театр, Петербург

Лучший спектакль в жанре современного танца

«Последнее чаепитие», проект Ксении Михеевой, Петербург

Лучший спектакль в жанре балет

«Жизель». Большой театр, Москва

  • Варвара Шмыкова на церемонии вручения премии «Золотая маска» в 2021 году

Лучшая женская роль в опере

Екатерина Семенчук (Любава Буслаевна), «Садко». Большой театр, Москва

Лучшая мужская роль в опере

Нажмиддин Мавлянов (Садко), «Садко». Большой театр, Москва

Лучшая работа режиссера

Дмитрий Черняков, «Садко». Большой театр, Москва

Лучшая работа дирижера

Кристофер Мулдс, «Дидона и Эней». Большой театр, Москва

Лучший спектакль в жанре опера

«Садко». Большой театр, Москва

  • Галя Солодовникова, Максим Исаев, Павел Семченко вручают премии в номинайии «Лучшая работа художника»

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