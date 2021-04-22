Объявлены лауреаты театральной премии «Золотая маска»-2021. Онлайн

22 апреля в концертном зале «Зарядье» состоялась церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Впервые с 2019 года церемония награждения прошла в очном формате. Объявление лауреатов завершило конкурсную программу XXVI фестиваля. Публикуем полный список лауреатов сезона 2019/2020. Новость обновляется.
Лучшая женская роль в оперетте или мюзикле
Мария Алексеева, «Капитанская дочка». Алтайский музыкальный театр, Барнаул
Лучшая мужская роль в оперетте или мюзикле
Александр Крюков, «Фома». Музыкальный театр, Новосибирск
Лучшая роль второго плана в оперетте или мюзикле
Никита Воровьев, (Саша, друг Фомы) «Фома». Музыкальный театр, Новосибирск
Лучшая работа режиссера в оперетте или мюзикле
Дмитрий Белов, «Сильва». Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
Лучшая работа дирижера в оперетте или мюзикле
Дмитрий Волосников, «Сильва». Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
Лучший спектакль в жанре оперетта или мюзикл
«Фома», Музыкальный театр, Новосибирск
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Максим Петров
Лучшая женская роль в балете или современном танце
Оксана Кардаш (Китри), «Дон Кихот». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
Лучшая мужская роль в балете или современном танце
Артемий Беляков (Граф Альберт), «Жизель». Большой театр, Москва
Лучшая работа балетмейстера или хореографа в балете или современном танце
Максим Петров, «Русские тупики 2». Мариинский театр, Петербург
Лучший спектакль в жанре современного танца
«Последнее чаепитие», проект Ксении Михеевой, Петербург
Лучший спектакль в жанре балет
«Жизель». Большой театр, Москва
Лучшая женская роль в опере
Екатерина Семенчук (Любава Буслаевна), «Садко». Большой театр, Москва
Лучшая мужская роль в опере
Нажмиддин Мавлянов (Садко), «Садко». Большой театр, Москва
Лучшая работа режиссера
Дмитрий Черняков, «Садко». Большой театр, Москва
Лучшая работа дирижера
Кристофер Мулдс, «Дидона и Эней». Большой театр, Москва
Лучший спектакль в жанре опера
«Садко». Большой театр, Москва
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Галя Солодовникова, Максим Исаев, Павел Семченко вручают премии в номинайии «Лучшая работа художника»
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