На Новой сцене Александринского театра покажут премьеру спектакля «Суд над Раскольниковым» по пьесе Саши Филипенко

Цикл «Сцена суда» состоит из спектаклей, объединенных жанром судебного детектива, сценографическим решением, а также способом подключения аудитории — немногочисленные зрители в зале и те, что смотрят трансляцию в официальном сообществе театра во ВКонтакте. Они голосуют по ходу разбирательства и их голосование решает исход дела. Художник Фемистокл Атмадзас создал пространство, отсылающее к телевизионной студии, которое трансформируется в зависимости от хода рассматриваемого дела.

Пьесы для проекта были написаны специально, их автор — писатель Саша Филипенко, лауреат «Русской премии», финалист «Большой книги», «Ясной поляны» и других литературных премий, автор романов «Красный крест», «Травля», «Бывший сын», «Замыслы», «Возвращение в Острог». Идейное начало циклу и программе положил онлайн-перформанс по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ».

Первый спектакль «Суд над Раскольниковым» Антона Оконешникова по пьесе Саши Филипенко в рамках цикла «Сцена суда» покажут 14 и 15 марта. В мартовской премьере заняты заслуженные артисты России Елена Зимина и Сергей Кузнецов, артисты Василиса Алексеева, Дмитрий Белов, Дмитрий Бутеев, Иван Ефремов, Сергей Мардарь, Александр Поламишев, Иван Трус. Следующая премьера цикла запланирована на 11 и 12 апреля — тогда покажут постановку в режиссуре Кирилла Люкевича.

Напомним, ранее стало известно, что Борис Акунин написал пьесу о двух российских императорах Александре ll и Александре lll для Александринского театра. Проект под рабочим названием «Два царя» продолжит линию спектаклей по истории России, начатую постановкой режиссера и худрука театра Валерия Фокина «Рождение Сталина».