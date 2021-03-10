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На Новой сцене Александринского театра покажут премьеру спектакля «Суд над Раскольниковым» по пьесе Саши Филипенко

На Новой сцене Александринского театра покажут премьеру спектакля «Суд над Раскольниковым» по пьесе Саши Филипенко. Постановка режиссера Антона Оконешникова станет первой из цикла «Сцена суда» в программе «Другая сцена».

Цикл «Сцена суда» состоит из спектаклей, объединенных жанром судебного детектива, сценографическим решением, а также способом подключения аудитории — немногочисленные зрители в зале и те, что смотрят трансляцию в официальном сообществе театра во ВКонтакте. Они голосуют по ходу разбирательства и их голосование решает исход дела. Художник Фемистокл Атмадзас создал пространство, отсылающее к телевизионной студии, которое трансформируется в зависимости от хода рассматриваемого дела.

Пьесы для проекта были написаны специально, их автор — писатель Саша Филипенко, лауреат «Русской премии», финалист «Большой книги», «Ясной поляны» и других литературных премий, автор романов «Красный крест», «Травля», «Бывший сын», «Замыслы», «Возвращение в Острог». Идейное начало циклу и программе положил онлайн-перформанс по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ».

Первый спектакль «Суд над Раскольниковым» Антона Оконешникова по пьесе Саши Филипенко в рамках цикла «Сцена суда» покажут 14 и 15 марта. В мартовской премьере заняты заслуженные артисты России Елена Зимина и Сергей Кузнецов, артисты Василиса Алексеева, Дмитрий Белов, Дмитрий Бутеев, Иван Ефремов, Сергей Мардарь, Александр Поламишев, Иван Трус. Следующая премьера цикла запланирована на 11 и 12 апреля — тогда покажут постановку в режиссуре Кирилла Люкевича.

Напомним, ранее стало известно, что Борис Акунин написал пьесу о двух российских императорах Александре ll и Александре lll для Александринского театра. Проект под рабочим названием «Два царя» продолжит линию спектаклей по истории России, начатую постановкой режиссера и худрука театра Валерия Фокина «Рождение Сталина».

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