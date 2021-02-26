Борис Акунин написал пьесу о двух российских императорах для Александринского театра

«Герои будущего спектакля — два Александра, отец и сын. Пьеса уже готова. Это первый вариант пьесы, которую написал специально для нас Борис Акунин. В разгар пандемии у нас с ним был довольно удачный опыт работы в онлайн-вещании — живом суде «Драма на шоссэ». На этом раз мы обращаемся к русской истории. Мы будем еще с Акуниным работать, конечно, но основа уже есть», — заявил Фокин.

По замыслу режиссера, речь в «этой дилогии будет идти не просто об одном царе и о другом царе, а вообще о путях России, о ее историческом прошлом, о том, как нам двигаться дальше, поскольку мы вновь стоим, как и тогда, перед выбором».

Спектакль по пьесе Акунина станет современным с точки зрения «своей вечной живой актуальности, насущного контекста жизни». «Мы должны обращаться к художественному анализу нашего прошлого, это миссия национального театра, который должен говорить о самых больных и актуальных вопросах нашей жизни. Это важно и с просветительской точки зрения, и с точки зрения просто анализа жизни общества», — добавил худрук Александринки.

Премьера спектакля по пьесе Бориса Акунина намечена на будущий сезон.

Напомним, премьерный показ перформанса «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство» Бориса Акунина состоялся на сцене Александринского театра 26 мая 2020 года. Пьеса была написана Акуниным специально для Александринского театра в жанре «судебный детектив». Зрители стали свидетелями и участниками судебного процесса, происходящего в Санкт-Петербурге в самом начале ХХ века — коллегия присяжных в реальном времени вынесла свой вердикт по весьма запутанному делу.