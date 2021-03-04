Политика и романтизм: Каким получился спектакль Валерия Фокина «Честная женщина»?

На Новой сцене Александринского театра прошли премьерные показы спектакля Валерия Фокина «Честная женщина» (ближайшие — 11, 12, 23 и 24 марта). Критик Наталия Эфендиева разбиралась, почему сегодня политический театр, кажется, может выглядеть только так.
Политический театр – явление ХХ века. Количество и частота катаклизмов на квадратный метр очень быстро превысили допустимые объемы, и происходящее требовало оперативного осмысления, причем методами доступными широким народным массам. В 1920-е в Германии в этой области работал Эрвин Пискатор, в России – Всеволод Мейерхольд, группа «Синяя блуза» и другие. 1960-е стали, пожалуй, наиболее успешным и значимым периодом развития политического театра на отечественной сцене. Так, в 1967 году Юрий Любимов выпускает спектакль «Послушайте!», по произведениям Маяковского. Тогда же Олег Ефремов начинает «историческую» трилогию, состоящую из «Декабристов» Леонида Зорина, «Народовольцев» Александра Свободина и «Большевиков» («30 августа») Михаила Шатрова. В 1970-е социальное отодвинуло политическое на периферию. Тем не менее, постановщики все время вынужденно изобретали иносказательные, метафорические, эзоповы приемы повествования во избежание цензурных запретов.
В разнообразной режиссерской биографии художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина политическому театру тоже было место. В 1985 году на сцене Театра им. Ермоловой Фокин выпустил спектакль по пьесе Александра Буравского «Говори!». В основу были положены журналистские очерки о колхозной жизни времен оттепели. Несмотря на историческую дистанцию, посыл, заложенный в тексте, считывался зрителями безошибочно. Затем были «Спортивные сцены 1981 года», «Последний посетитель» и «Второй год свободы», но именно «Говори!» называли одной визитных карточек перестройки.
Сегодня если режиссер и решается работать в этом направлении, то будет вынужден реанимировать приемы, бывшие в ходу полвека и более назад, и предпочтительно на хрестоматийном материале вроде Салтыкова-Щедрина, Гоголя или Сухово-Кобылина. В этом смысле новая постановка Валерия Фокина «Честная женщина» отличается от многих, поскольку хоть и отвлеченно, но пытается рассказать о текущем положении дел в мире. Делается это, правда, в духе и стиле который можно определить, как «идеалистическую политологию».
Главная героиня по имени Надежда (актриса БДТ Марина Игнатова) в ХХI столетии продолжает руководствоваться установками и убеждениями века прошлого, когда конфликтующие стороны еще возможно было усадить за общий стол переговоров и добиться позитивного результата. Примирить Надежда пытается власти «Исламской Республики» и их оппонентов. Представитель первых Зияд Ассем Ансари (Игорь Мосюк) — уверенный в себе и опытный политик. Но, разумеется, хитрый и коварный, а для получения желаемого использующий и неэтичные методы. Вторых представляет энергичная Хирши Али (Анна Блинова) — пламенная бунтарка, идейная революционерка и феминистка. Между этими двумя полюсами располагаются американский (Александр Лушин) и российский (Виктор Шуралев) переговорщики, телеведущий (Николай Мартон), вице-президент «Надежды-21» (Андрей Матюков), а также безымянные ассистенты, сотрудники аэропорта, охранники.
Большую часть сценического времени герои проводят в обезличенном пространстве конференц-зала аэропорта Токио (художник Семен Пастух здесь явно стремится к максимальному обобщению). Однако несколько раз все-таки случаются выходы за его пределы, и тогда мы узнаем о некоторых драматичных подробностях личной жизни главной героини (сын — наркозависимый, муж давно оставил семью, у нее самой онкология, вероятно, на терминальной стадии), а также – о хитрости и коварстве переговорщиков. Еще Марина Игнатова произносит два пылких и обобщающих монолога об ответственности за свои действия, каждый раз разрушая четвертую стену.
Обстоятельства и почти все герои даются большими, размашистыми штрихами, отчего генерализация происходящего местами приобретает слишком пафосный оттенок, местами – избыточно романтический. Впрочем, сегодня, вероятно, только так и получается говорить о ситуации, в которую мы попали всем миром, и выхода откуда пока не обнаруживает никто.
Фото: В. Постнов, предоставлены пресс-службой Александринского театра
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