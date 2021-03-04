Политика и романтизм: Каким получился спектакль Валерия Фокина «Честная женщина»?

Политический театр – явление ХХ века. Количество и частота катаклизмов на квадратный метр очень быстро превысили допустимые объемы, и происходящее требовало оперативного осмысления, причем методами доступными широким народным массам. В 1920-е в Германии в этой области работал Эрвин Пискатор, в России – Всеволод Мейерхольд, группа «Синяя блуза» и другие. 1960-е стали, пожалуй, наиболее успешным и значимым периодом развития политического театра на отечественной сцене. Так, в 1967 году Юрий Любимов выпускает спектакль «Послушайте!», по произведениям Маяковского. Тогда же Олег Ефремов начинает «историческую» трилогию, состоящую из «Декабристов» Леонида Зорина, «Народовольцев» Александра Свободина и «Большевиков» («30 августа») Михаила Шатрова. В 1970-е социальное отодвинуло политическое на периферию. Тем не менее, постановщики все время вынужденно изобретали иносказательные, метафорические, эзоповы приемы повествования во избежание цензурных запретов.

В разнообразной режиссерской биографии художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина политическому театру тоже было место. В 1985 году на сцене Театра им. Ермоловой Фокин выпустил спектакль по пьесе Александра Буравского «Говори!». В основу были положены журналистские очерки о колхозной жизни времен оттепели. Несмотря на историческую дистанцию, посыл, заложенный в тексте, считывался зрителями безошибочно. Затем были «Спортивные сцены 1981 года», «Последний посетитель» и «Второй год свободы», но именно «Говори!» называли одной визитных карточек перестройки.