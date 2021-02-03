«Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца», — сообщил ТАСС источник. Его слова подтвердил сам Серебренников, сказав, что контракт «заканчивается в двадцатых числах февраля». От других комментариев режиссер отказался.

В минувший вторник, 2 января, Кирилл Серебренников выступил с прощальным словом. «Спасибо судьбе, спасибо Капкову и всем вам, лучшим людям на планете, за эти мои 8 1/2. Восемь с половиной лет и «Гоголь-центр» — это то, что останется со мной на всю оставшуюся бесконечность», — сказал режиссер со сцены «Гоголь-центра».

Режиссер Кирилл Серебренников был назначен на должность художественного руководителя Московского драматического театра имени Гоголя в августе 2012 года приказом Департамента культуры Москвы. Вскоре после своего назначения Серебренников заявил о переформатировании театра в «Гоголь-центр» — с тремя труппами-резидентами, программами кинопоказов, концертов, лекций и открытых дискуссий. «Гоголь-центр» был открыт в феврале 2013 года.

Напомним, в рамках Каннского кинорынка в 2019 году стало известно о том, что Кирилл Серебренников экранизирует роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Уже можно посмотреть трейлер. Главные роли в картине, которая станет совместным проектом России, Франции и Швейцарии, исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова, а одну из ролей — певец Иван Дорн. В октябре того же года Серебренников был награжден французским Орденом искусств и словесности.