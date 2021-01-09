БДТ: Олега Басилашвили выписали из больницы. Он продолжит лечиться дома

Народного артиста СССР Олега Басилашвили, которого ранее госпитализировали с коронавирусом в Петербурге, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр.
По информации театра, Басилашвили продолжит лечение дома. Уточняется, что состояние Алисы Фрейндлих стабильное, однако она все еще остается в 122-й больнице. При этом ранее сообщили, что у Фрейндлих уменьшается степень поражения легких.
Напомним, в конце декабря Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом. «25 декабря народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом «коронавирус». В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — сообщили «Собака.ru» в пресс-службе БДТ. Вскоре госпитализировали с коронавирусом и Олега Басилашвили в петербургский стационар.
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