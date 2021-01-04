Актер Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

Народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали в Петербурге с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дочь актера Ксению.
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Фото: Дмитрий Дубинский, Википедия
Как рассказала Ксения, состояние 86-летнего Олега Басилашвили оценивается как нормальное. «Он госпитализирован с коронавирусом, учитывая возраст врачи предложили госпитализацию, мы не стали отказываться. Он чувствует себя нормально, ничего страшного нет, никаких ужасных поражений», — пояснила она.
Олег Басилашвили известен по ролям в фильмах «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово» и многих других. Кроме того, с 1959 года он стал одним из ведущих актеров БДТ.
Напомним, ранее Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом. «25 декабря народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом «коронавирус». В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — сообщили «Собака.ru» в пресс-службе БДТ.
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