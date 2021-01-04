Актер Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

Напомним, ранее Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом. «25 декабря народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих была госпитализирована в клиническую больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в связи с диагнозом «коронавирус». В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное», — сообщили «Собака.ru» в пресс-службе БДТ.