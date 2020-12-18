Фонвизин ушел в Minecraft: посмотрите спектакль «Недорость» на сцене виртуального БДТ

Постановка «Недоросль» продолжает серию спектаклей БДТ в игровой вселенной Minecraft по произведениям школьной программы по литературе в кратком изложении. Ее авторы, режиссер Эдгар Закарян и художник-архитектор Андрей Воронов, перенесли действие из дворянского дома в свинарник. В центре сюжета — шестнадцатилетний Митрофанушка, сын богатой помещицы Простаковой. Она, упиваясь своей любовью к сыну и следуя скорее модным тенденциям, нежели здравому смыслу, вырастила Митрофана глупым и избалованным молодым человеком.

Артисты БДТ, играя за героев пьесы в реальном времени, рассказывают историю о неправильном взрослении и человеческих нравах XVIII — которые узнаются и сейчас. Minecraft-героев озвучили актеры БДТ Елена Осипова (Софья), Дмитрий Каргин (Митрофан) и Максим Бравцов (Правдин), а также студенты режиссерского курса Андрея Могучего Глеб Пихлакас (Милон) и Кирилл Рокотов (Стародум, Скотинин). Приглашенная актриса — Василиса Перелыгина, исполнившая роль Простаковой.

Напомним, первую в России премьеру Minecraft-спектакля БДТ показал в июне 2020 года — постановку «Вишневый сад» режиссера Эдгара Закаряна. Спустя две недели театр представил еще один спектакль — «Моцарт и Сальери» по «Маленьким трагедиям» Пушкина.