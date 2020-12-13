Михайловский театр решил перенести предновогодние спектакли на январь

Художественный руководитель Владимир Кехман принял соответствующее решение, чтобы снизить нагрузку на врачей города, работающих на пределе сил, а также из-за отсутствия четкого механизма, как соблюдать все предписанные ограничения.

«Совершенно непонятно, как отфильтровать зрительский поток, чтобы заполняемость зала составила 25%. Ведь билеты мы продавали до того, как ввели эти ограничения. Также невозможно установить, кто из наших гостей достиг или не достиг 16-летнего возраста, потому что мы не имеем права требовать документы на входе. Но как только ситуация изменится и врачи скажут нам, что можно работать, мы сразу же откроем свои двери для зрителей и, возможно, вернем прежнюю афишу», — приводит цитату Кехмана издание.