Михайловский театр решил перенести предновогодние спектакли на январь

Все спектакли Михайловского театра, запланированные на 20 по 31 декабря, переносятся на январь 2021 года из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Художественный руководитель Владимир Кехман принял соответствующее решение, чтобы снизить нагрузку на врачей города, работающих на пределе сил, а также из-за отсутствия четкого механизма, как соблюдать все предписанные ограничения.
«Совершенно непонятно, как отфильтровать зрительский поток, чтобы заполняемость зала составила 25%. Ведь билеты мы продавали до того, как ввели эти ограничения. Также невозможно установить, кто из наших гостей достиг или не достиг 16-летнего возраста, потому что мы не имеем права требовать документы на входе. Но как только ситуация изменится и врачи скажут нам, что можно работать, мы сразу же откроем свои двери для зрителей и, возможно, вернем прежнюю афишу», — приводит цитату Кехмана издание.
Во время перерыва театр планирует начать подготовку премьер на будущий год, а именно оперу Петра Ильича Чайковского «Опричник» и балет «Конек-Горбунок». Билеты на перенесенные спектакли будут действительны. Новые даты показа спектаклей назовут позднее.
Напомним, в новогодние праздники федеральные театры Петербурга не будут работать. Подведомственные учреждения закрывает Министерство культуры.
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