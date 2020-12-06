Негосударственные театры написали обращение к Беглову с просьбой ответить на вопросы о своем будущем

Негосударственные театры Петербурга написали обращение к губернатору города Александру Беглову, где они задали вопросы касательно новых ограничений и запретов, а также попросили поддержки от властей.
В обращении говорится, что запреты на показ спектаклей для детей с 4 декабря и всех спектаклей в период новогодних праздников стали для сотрудников театра «неожиданностью и вызвали серьезный общественный резонанс», поскольку репертуар составляется за два месяца и большинство билетов на эти спектакли уже проданы.
При этом многие из театров еще «не оправились от экономического шока прошлого периода простоя (с марта по сентябрь)». «Возможность показывать спектакли хотя бы при 25% загрузке – это шанс сохранить частичную зарплату более четырехсот человек, работающих в негосударственных театрах», – уточняется в обращении.
«Средняя загрузка зала в негосударственном театре при учете ограничения 25% — 20 зрителей. Для сравнения: вместимость одного маршрутного такси — также 20 пассажиров. При шахматной рассадке в партере театра, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, театр имеет весомые преимущества перед общественным транспортом. Однако, в отличие от поездки в маршрутном такси, визит в театр люди планируют заранее, принимая осознанное решение и приобретая билеты предварительно», — пишут авторы обращения.
Театры также интересуются, будут ли компенсированы правительством финансовые потери, освободят ли их от уплаты коммунальных услуг, арендной платы, налогов и страховых взносов и возместят ли затраты на зарплаты штатных сотрудников. Среди тех, кто подписал обращение, «Karlsson Haus», театр «Кукольный формат», «Такой театр» и «Театральная лаборатория Яны Туминой».
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