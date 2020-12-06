Негосударственные театры написали обращение к Беглову с просьбой ответить на вопросы о своем будущем

В обращении говорится, что запреты на показ спектаклей для детей с 4 декабря и всех спектаклей в период новогодних праздников стали для сотрудников театра «неожиданностью и вызвали серьезный общественный резонанс», поскольку репертуар составляется за два месяца и большинство билетов на эти спектакли уже проданы.

При этом многие из театров еще «не оправились от экономического шока прошлого периода простоя (с марта по сентябрь)». «Возможность показывать спектакли хотя бы при 25% загрузке – это шанс сохранить частичную зарплату более четырехсот человек, работающих в негосударственных театрах», – уточняется в обращении.