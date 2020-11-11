Спектакли «Женитьба» Фокина и «Человек из Подольска» Бычкова покажут на Okko в рамках «Петербургских театральных сезонов»

В 2020 году из-за пандемии Международный фестиваль «Петербургские театральные сезоны», ежегодно представляющий на ведущих театральных сценах мира спектакли петербургских театров, проходит онлайн. В рамках фестиваля покажут постановки «Женитьба» режиссера Валерия Фокина и «Человек из Подольска» режиссера Михаила Бычкова.
Спектакли XIV Международного фестиваля «Петербургские театральные сезоны онлайн» можно бесплатно увидеть на Okko с 16 ноября. В рамках фестиваля покажут шесть постановок:
- «Женитьба» режиссера Валерия Фокина, Александринский театр,
- «Бешеные деньги» режиссера Татьяны Казаковой, Государственный Академический театр Комедии имени Акимова,
- «Человек из Подольска» режиссера Михаила Бычкова, Государственный драматический театр «Приют комедианта»,
- «Игроки» режиссера Антона Яковлева, Театр имени Андрея Миронова,
- «Гамлет. Ширма» режиссера Руслана Кудашова, Государственный Большой театр кукол,
- «Рассказ о семи повешенных» режиссера Анджея Бубеня, Российский государственный институт сценических искусств,
- «Мертвые души» режиссера Романа Кочержевского, Санкт-Петербургский государственный академический театр имени Ленсовета.
Коллекция спектаклей фестиваля «Петербургские театральные сезоны онлайн» будет доступна в течение 3 месяцев бесплатно для всех зарегистрированных пользователей сервиса.
Напомним, ранее Российская национальная театральная премия «Золотая маска» возобновила онлайн-показы спектаклей, номинированных в 2020 году. Прямые трансляции трех постановок — петербургских «Преступление и наказание» и «Сирано де Бержерак», а также новосибирского театра «Красный факел» «Дети солнца» — можно посмотреть онлайн. Записи трансляций будут бесплатно доступны в течение всего года.
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