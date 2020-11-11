Спектакли «Женитьба» Фокина и «Человек из Подольска» Бычкова покажут на Okko в рамках «Петербургских театральных сезонов»

Спектакли XIV Международного фестиваля «Петербургские театральные сезоны онлайн» можно бесплатно увидеть на Okko с 16 ноября. В рамках фестиваля покажут шесть постановок:

«Женитьба» режиссера Валерия Фокина, Александринский театр,

«Бешеные деньги» режиссера Татьяны Казаковой, Государственный Академический театр Комедии имени Акимова,

«Человек из Подольска» режиссера Михаила Бычкова, Государственный драматический театр «Приют комедианта»,

«Игроки» режиссера Антона Яковлева, Театр имени Андрея Миронова,

«Гамлет. Ширма» режиссера Руслана Кудашова, Государственный Большой театр кукол,

«Рассказ о семи повешенных» режиссера Анджея Бубеня, Российский государственный институт сценических искусств,

«Мертвые души» режиссера Романа Кочержевского, Санкт-Петербургский государственный академический театр имени Ленсовета.

Коллекция спектаклей фестиваля «Петербургские театральные сезоны онлайн» будет доступна в течение 3 месяцев бесплатно для всех зарегистрированных пользователей сервиса.

Напомним, ранее Российская национальная театральная премия «Золотая маска» возобновила онлайн-показы спектаклей, номинированных в 2020 году. Прямые трансляции трех постановок — петербургских «Преступление и наказание» и «Сирано де Бержерак», а также новосибирского театра «Красный факел» «Дети солнца» — можно посмотреть онлайн. Записи трансляций будут бесплатно доступны в течение всего года.