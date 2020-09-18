«Преступление и наказание» Богомолова и «Сирано де Бержерак» Рощина покажут на Okko в рамках фестиваля «Золотая маска»

Для онлайн-трансляций, которые можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, выбраны спектакли «Преступление и наказание» в постановке Константина Богомолова для Санкт-Петербургского театра «Приют комедианта», «Сирано де Бержерак» Николая Рощина для Александринского театра, а также «Дети солнца» в постановке Тимофея Кулябина для новосибирского театра «Красный факел».

Созданные по классическим текстам, все три постановки предлагают яркое и неординарное переосмысление этих произведений. «При этом «Преступление и наказание» и «Дети солнца» на театральной сцене играются для небольшого числа зрителей, и увидеть их могут немногие — участие спектаклей в проекте «Золотая маска» online меняет эту ситуацию», — отметили в пресс-службе фестиваля.

«Онлайн-формат дает нам такую возможность, делая актуальные театральные постановки, на которые так сложно попасть, достоянием каждого интересующегося зрителя. Это уникальное ощущение, которое создается благодаря съемке высокого качества, которую обеспечивает профессиональная и опытная команда», — сказала генеральный директор «Золотой маски» Мария Ревякина.

Записи трансляций будут бесплатно доступны в течение всего года в онлайн-кинотеатре Okko.