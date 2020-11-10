Объявлены лауреаты театральной премии «Золотая маска»-2020

Сегодня, 10 ноября, на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония награждения театральной премии «Золотая маска». Впервые за всю историю онлайн — из-за пандемии номинанты следили за трансляцией из своих театров и домов по всей России. В числе лауреатов театрального сезона 2018/2019 — постановка Константина Богомолова «Преступление и наказание» для театра «Приют комедианта» и режиссер-визионер Евгения Сафонова за работу над спектаклем «Аустерлиц». «Собака.ru» публикует полный список победителей.