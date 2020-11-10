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Объявлены лауреаты театральной премии «Золотая маска»-2020

Сегодня, 10 ноября, на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония награждения театральной премии «Золотая маска». Впервые за всю историю онлайн — из-за пандемии номинанты следили за трансляцией из своих театров и домов по всей России. В числе лауреатов театрального сезона 2018/2019 — постановка Константина Богомолова «Преступление и наказание» для театра «Приют комедианта» и режиссер-визионер Евгения Сафонова за работу над спектаклем «Аустерлиц». «Собака.ru» публикует полный список победителей.

  • «Преступление и наказание». Фото: театр «Приют комедианта»

Лучший спектакль большой формы 

«Иранская конференция» — Театр Наций, Москва

Лучший спектакль малой формы

«Преступление и наказание» — Театр «Приют комедианта», Санкт-Петербург

Лучшая работа режиссера

Дмитрий Крымов — «Сережа»

Лучшая женская роль 

Мария Смольникова — «Сережа»

Лучшая мужская роль

Иван Волков — Сирано де Бержерак, «Сирано де Бержерак»

Лучшая женская роль второго плана 

Дарья Чураева — Марья Антоновна, «Ревизор»

Лучшая мужская роль второго плана

Андрей Черных — Чепурной, «Дети солнца»

Лучший художник

Евгения Сафонова — «Аустерлиц», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

Лучший художник по костюмам

Фагиля Сельская — «Мы, герои», Драматический театр им. А.С. Пушкина, Красноярск

Лучший художник по свету

Сергей Васильев, Алексей Наджаров — «Зарница», Мастерская Дмитрия Брусникина, Москва

Лучший драматург 

Павел Пряжко — «Сосед», «театр post», Санкт-Петербург

  • Евгения Сафонова

Лучший кукольный спектакль 

«Тишина. Посвящение Эдит Пиаф» — Театральная компания Н. Суконкиной и Союз театральных деятелей России, Москва

Лучший режиссер кукольного спектакля 

Анна Иванова-Брашинская — «Про честное слово», театр «Karlsson Haus», Санкт-Петербург

Лучший художник в кукольном спектакле

Сергей Таныгин — «Ночной караул», Театр кукол, Йошкар-Ола

Лучший актер в кукольном спектакле 

Алесь Снопковский — Офелия, «Гамлет. Ширма», Большой театр кукол, Санкт-Петербург

Специальная премия жюри драматического театра и театра кукол 

Мастерская Дмитрия Брусникина и спектакль «Зарница» — «За блестящую реализацию молодым независимым театром идеи современной антиутопии в режиме кросс-жанрового спектакля и дух коллективного творчества»

Создатели спектакля «Исследование ужаса» — «За талантливое театральное исследование философии жизни и творчества в условиях внешней несвободы»

  • «Про честное слово». Фото: театр «Karlsson Haus»

Лучший оперный спектакль

«Три сестры» — Урал Опера Балет, Екатеринбург

Лучший дирижер оперного спектакля 

Айнарс Рубикис — «Русалка», Большой театр, Москва

Лучший режиссер оперного спектакля 

Кристофер Олден — «Три сестры», Урал Опера Балет, Екатеринбург

Лучшая женская роль в оперном спектакле

Дарья Терехова — Бьондетта, «Влюбленный дьявол», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва

Лучшая мужская роль в оперном спектакле 

Антон Росицкий — Дон Альвар, «Влюбленный дьявол», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва

  • Айнарс Рубикис. Фото: Дмитрий Дубинский, wikipedia.org

Лучший балетный спектакль 

«Артефакт-сюита» — Большой театр, Москва

Лучший современный танец

«Лилит» — Танцевальный проект «Солянка», Киров

Лучший дирижер балета

Антон Гришанин — «Зимняя сказка», Большой театр, Москва

Лучший балетмейстер-хореограф балета современного танца

Вячеслав Самодуров — «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатеринбург

Лучшая женская роль в балете современного танца

Полина Булдакова — Никия, «Баядерка», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Лучшая мужская роль в балете современного танца

Артем Овчаренко — Леонт, «Зимняя сказка», Большой театр, Москва

Лучшая оперетта-мюзикл

«Винил» — Театр-Театр, Пермь

Лучший дирижер оперетты-мюзикла

Татьяна Виноградова — «Винил», Театр-Театр, Пермь

Лучший режиссер оперетты-мюзикла

Алексей Франдетти — «Стиляги», Театр Наций, Москва

Лучшая женская роль в оперетте-мюзикле

Анна Огорельцева — Капитолина, «Винил», Театр-Театр, Пермь

Лучшая мужская роль в оперетте-мюзикле 

Марат Мударисов — Жоржи, «Винил», Театр-Театр, Пермь

Лучшая роль второго плана в оперетте-мюзикле

Илья Линович — Полковник, «Винил», Театр-Театр, Пермь

Лучший композитор в музыкальном театре 

Александр Вустин — «Влюбленный дьявол», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва

Лучший художник в музыкальном театре 

Алексей Кондратьев — «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатеринбургм

Лучший художник по костюмам в музыкальном театре 

Галя Солодникова — «Русалка», Большой театр, Москва

Лучший художник по свету в музыкальном театре 

Алексей Хорошев — «Шахерезада», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Специальная премия жюри музыкального театра

Хореограф Татьяна Чижикова и драматург Анна Семенова-Ганц — «За поиск нового художественного языка в спектакле «Ударница»

Красноярский театр оперы и балета и творческий коллектив спектакля «Груди Терезия» — «За новый взгляд на оперный жанр в новом театральном пространстве»

В конкурсе «Эксперимент» лучшим назвали постановку «Хорошо темперированные грамоты» петербургского «театр post». Премия «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» присуждена Марине Азизян (Санкт-Петербург), Алексею Бартошевичу (Москва), Герарду Васильеву (Москва), Нине Гуляевой (Москва), Валерий Ивченко (Санкт-Петербург), Юрий Кочетков (Астрахань), Светлане Немоляевой (Москва), Владимиру Нестерову (Екатеринбург), Людмиле Петрушевской (Москва), Татьяне Пилецкой (Санкт-Петербург), Роксане Сац-Карповой (Москва), Анатолию Смелянскому (Москва), Виталию Стужеву (Ярославль) и Николаю Фадеечеву (Москва).

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