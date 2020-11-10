Объявлены лауреаты театральной премии «Золотая маска»-2020

Сегодня, 10 ноября, на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония награждения театральной премии «Золотая маска». Впервые за всю историю онлайн — из-за пандемии номинанты следили за трансляцией из своих театров и домов по всей России. В числе лауреатов театрального сезона 2018/2019 — постановка Константина Богомолова «Преступление и наказание» для театра «Приют комедианта» и режиссер-визионер Евгения Сафонова за работу над спектаклем «Аустерлиц». «Собака.ru» публикует полный список победителей.
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«Преступление и наказание». Фото: театр «Приют комедианта»
Лучший спектакль большой формы
«Иранская конференция» — Театр Наций, Москва
Лучший спектакль малой формы
«Преступление и наказание» — Театр «Приют комедианта», Санкт-Петербург
Лучшая работа режиссера
Дмитрий Крымов — «Сережа»
Лучшая женская роль
Мария Смольникова — «Сережа»
Лучшая мужская роль
Иван Волков — Сирано де Бержерак, «Сирано де Бержерак»
Лучшая женская роль второго плана
Дарья Чураева — Марья Антоновна, «Ревизор»
Лучшая мужская роль второго плана
Андрей Черных — Чепурной, «Дети солнца»
Лучший художник
Евгения Сафонова — «Аустерлиц», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
Лучший художник по костюмам
Фагиля Сельская — «Мы, герои», Драматический театр им. А.С. Пушкина, Красноярск
Лучший художник по свету
Сергей Васильев, Алексей Наджаров — «Зарница», Мастерская Дмитрия Брусникина, Москва
Лучший драматург
Павел Пряжко — «Сосед», «театр post», Санкт-Петербург
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Евгения Сафонова
Лучший кукольный спектакль
«Тишина. Посвящение Эдит Пиаф» — Театральная компания Н. Суконкиной и Союз театральных деятелей России, Москва
Лучший режиссер кукольного спектакля
Анна Иванова-Брашинская — «Про честное слово», театр «Karlsson Haus», Санкт-Петербург
Лучший художник в кукольном спектакле
Сергей Таныгин — «Ночной караул», Театр кукол, Йошкар-Ола
Лучший актер в кукольном спектакле
Алесь Снопковский — Офелия, «Гамлет. Ширма», Большой театр кукол, Санкт-Петербург
Специальная премия жюри драматического театра и театра кукол
Мастерская Дмитрия Брусникина и спектакль «Зарница» — «За блестящую реализацию молодым независимым театром идеи современной антиутопии в режиме кросс-жанрового спектакля и дух коллективного творчества»
Создатели спектакля «Исследование ужаса» — «За талантливое театральное исследование философии жизни и творчества в условиях внешней несвободы»
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«Про честное слово». Фото: театр «Karlsson Haus»
Лучший оперный спектакль
«Три сестры» — Урал Опера Балет, Екатеринбург
Лучший дирижер оперного спектакля
Айнарс Рубикис — «Русалка», Большой театр, Москва
Лучший режиссер оперного спектакля
Кристофер Олден — «Три сестры», Урал Опера Балет, Екатеринбург
Лучшая женская роль в оперном спектакле
Дарья Терехова — Бьондетта, «Влюбленный дьявол», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
Лучшая мужская роль в оперном спектакле
Антон Росицкий — Дон Альвар, «Влюбленный дьявол», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
Лучший балетный спектакль
«Артефакт-сюита» — Большой театр, Москва
Лучший современный танец
«Лилит» — Танцевальный проект «Солянка», Киров
Лучший дирижер балета
Антон Гришанин — «Зимняя сказка», Большой театр, Москва
Лучший балетмейстер-хореограф балета современного танца
Вячеслав Самодуров — «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатеринбург
Лучшая женская роль в балете современного танца
Полина Булдакова — Никия, «Баядерка», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Лучшая мужская роль в балете современного танца
Артем Овчаренко — Леонт, «Зимняя сказка», Большой театр, Москва
Лучшая оперетта-мюзикл
«Винил» — Театр-Театр, Пермь
Лучший дирижер оперетты-мюзикла
Татьяна Виноградова — «Винил», Театр-Театр, Пермь
Лучший режиссер оперетты-мюзикла
Алексей Франдетти — «Стиляги», Театр Наций, Москва
Лучшая женская роль в оперетте-мюзикле
Анна Огорельцева — Капитолина, «Винил», Театр-Театр, Пермь
Лучшая мужская роль в оперетте-мюзикле
Марат Мударисов — Жоржи, «Винил», Театр-Театр, Пермь
Лучшая роль второго плана в оперетте-мюзикле
Илья Линович — Полковник, «Винил», Театр-Театр, Пермь
Лучший композитор в музыкальном театре
Александр Вустин — «Влюбленный дьявол», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
Лучший художник в музыкальном театре
Алексей Кондратьев — «Приказ короля», Урал Опера Балет, Екатеринбургм
Лучший художник по костюмам в музыкальном театре
Галя Солодникова — «Русалка», Большой театр, Москва
Лучший художник по свету в музыкальном театре
Алексей Хорошев — «Шахерезада», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Специальная премия жюри музыкального театра
Хореограф Татьяна Чижикова и драматург Анна Семенова-Ганц — «За поиск нового художественного языка в спектакле «Ударница»
Красноярский театр оперы и балета и творческий коллектив спектакля «Груди Терезия» — «За новый взгляд на оперный жанр в новом театральном пространстве»
В конкурсе «Эксперимент» лучшим назвали постановку «Хорошо темперированные грамоты» петербургского «театр post». Премия «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» присуждена Марине Азизян (Санкт-Петербург), Алексею Бартошевичу (Москва), Герарду Васильеву (Москва), Нине Гуляевой (Москва), Валерий Ивченко (Санкт-Петербург), Юрий Кочетков (Астрахань), Светлане Немоляевой (Москва), Владимиру Нестерову (Екатеринбург), Людмиле Петрушевской (Москва), Татьяне Пилецкой (Санкт-Петербург), Роксане Сац-Карповой (Москва), Анатолию Смелянскому (Москва), Виталию Стужеву (Ярославль) и Николаю Фадеечеву (Москва).
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