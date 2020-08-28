БДТ имени Товстоногова откроет новый сезон спектаклем Могучего «Пьяные» по пьесе Вырыпаева

Продажа билетов на спектакли нового сезона БДТ стартует 29 августа. Зрители смогут приобрести билеты на спектакли Андрея Могучего «Гроза», «Губернатор», первый и второй эпизоды театрального сериала «Три толстяка», спектакль «Слава» в постановке Константина Богомолова, «Волнение» в постановке Ивана Вырыпаева, оперу Александра Маноцкова «52» и другие.

Частично репертуар БДТ на сентябрь будет состоять из перенесенных из-за пандемии спектаклей, билеты на которые зрители не стали сдавать, ожидая возвращения театра после карантина. Среди премьер 103-го сезона — спектакль Яна Фабра «Ночной писатель», заключительная часть театрального сериала Андрея Могучего «Три толстяка», а также постановка «Несолнечный город» режиссера и писателя Романа Михайлова.

Билеты на спектакли поступят в продажу в сокращенном количестве для обеспечения социальной дистанции зрителей при рассадке.

Напомним, в апреле в БДТ имени Товстоногова готовились к премьере спектакля «Джульета», главную роль в котором исполняет певица Муся Тотибадзе. Постановка, которая была отменена из-за пандемии, стала результатом работы творческого тандема участников Венецианской биеннале Тийтома Оясоо и Эне-Лийса Семпера и рассказывает о молодой выпускнице театрального института, которая впервые попадает в профессиональный театр. Постепенно отношения, давно выстроенные в труппе, тесно переплетаются с отношениями между героями трагедии Шекспира.