Петербурженка заключила мирный договор с МДТ за травму во время спектакля «Гамлет». Козловский принес извинения за прилетевшую в голову флейту

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, «условия мирового соглашения остались конфиденциальными по взаимному согласию сторон», производство по делу прекращено. Незадолго до заключения мирного соглашения перед петербуржценкой извинялся актер Данила Козловский. Как рассказал художественный руководитель МДТ Лев Додин, «бедный Даня вообще ничего не знал» про инцидент со флейтой, потому что «после спектакля выехал в Москву, а оттуда в другую страну»

«Бедный Даня вообще ничего не знал про это, потому что после спектакля выехал в Москву, а оттуда в другую страну. И узнал он об этом через месяц, когда приехал на следующий спектакль. Тут же он послал цветы Елизавете и принес свои извинения, пригласил ее, как он мне сейчас сказал, на съемочную площадку. Она ответила с благодарностью», — приводит ТАСС слова Додина.

Напомним, Елизавета Видус получила «ушибленную рану мягких тканей головы» во время просмотра спектакля «Гамлет» в декабре 2019 года. Тогда ей в голову прилетел театральный реквизит, металлическая флейта, которая до этого находилась в руках актера Данилы Козловского. Петербурженка просила взыскать с МДТ понесенные медицинские расходы в размере 12 тысяч рублей, стоимость билета — 8 тысяч, неустойку в размере 8 тысяч рублей, сумму утраченного заработка за время нахождения на больничном в размере 38,2 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.