Петербурженка Елизавета Видус подала в суд на Малый драматический театр. Как утверждает истица, она получила «ушибленную рану мягких тканей головы» во время просмотра спектакля «Гамлет» в декабре 2019 года. Тогда ей в голову прилетел театральный реквизит, металлическая флейта, которая до этого находилась в руках актера Данилы Козловского.
Петербурженка требует взыскать с МДТ более 1 млн рублей за травму во время спектакля «Гамлет». Она утверждает, что флейту в голову ей бросил Козловский
Как сообщает Объединеная пресс-служба судов Петербурга, 5 декабря 2019 года, во время показа театральной постановки, «артист театра Данила Козловский во время использования театрального реквизита — металлической флейты, нанес истцу ушибленную рану мягкий тканей головы теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму, что подтверждается выписным эпикризом». Первую помощь петербурженке оказали в Мариинской больнице — наложили на рану швы, прописали курс лекарств и посадили на больничный. В общей сложности девушка потратила на лечение 12 тысяч рублей.
К рассмотрению искового заявления Елизаветы Видус к МДТ приступил Куйбышевский районный суд Петербурга. Видус просит взыскать с Малого драматического театра понесенные медицинские расходы в размере 12 тысяч рублей, стоимость билета — 8 тысяч, неустойку в размере 8 тысяч рублей, сумму утраченного заработка за время нахождения на больничном в размере 38,2 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.
Из сообщения Объединенной пресс-службы судов Петербурга:
Моральные страдания истца выразились в том, что, несмотря на произошедшее, спектакль не был остановлен, на окровавленного человека в зале ни артист театра, находившийся в этот момент на сцене, ни сотрудники театра не обратили никакого внимания. Выйти из зала помогала подруга и сидящий впереди зритель. Из зала долгое время не удавалось выйти, так как все двери были заперты снаружи, приходилось стучать и звать на помощь. Внезапно одна из дверей в итоге открылась, но только потому, что в нее вошел один из артистов по заранее задуманному сценарию.
В холле театра на помощь пришел администратор, который позвал медицинского работника. Медработник, не имея медикаментов, намазала голову истцу мазью для ушибов. Ни руководство театра, ни артист, нанесший рану, к истцу не вышли, извинений не принесли, самочувствием не интересовались. Предмет, который отлетел в голову зрителя — часть металлической флейты длинной примерно 50 сантиметров, могла не просто попасть в голову, но и в глаз, и другие важные органы, кроме того она могла попасть в ребенка.
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