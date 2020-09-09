Петербурженка требует взыскать с МДТ более 1 млн рублей за травму во время спектакля «Гамлет». Она утверждает, что флейту в голову ей бросил Козловский

Как сообщает Объединеная пресс-служба судов Петербурга, 5 декабря 2019 года, во время показа театральной постановки, «артист театра Данила Козловский во время использования театрального реквизита — металлической флейты, нанес истцу ушибленную рану мягкий тканей головы теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму, что подтверждается выписным эпикризом». Первую помощь петербурженке оказали в Мариинской больнице — наложили на рану швы, прописали курс лекарств и посадили на больничный. В общей сложности девушка потратила на лечение 12 тысяч рублей.

К рассмотрению искового заявления Елизаветы Видус к МДТ приступил Куйбышевский районный суд Петербурга. Видус просит взыскать с Малого драматического театра понесенные медицинские расходы в размере 12 тысяч рублей, стоимость билета — 8 тысяч, неустойку в размере 8 тысяч рублей, сумму утраченного заработка за время нахождения на больничном в размере 38,2 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.