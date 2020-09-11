«Братья Карамазовы» Додина и мюзикл с Мусей Тотибадзе: что смотреть в театрах Петербурга до конца 2020 года

«Ночной писатель» (18+)

Когда: 25 сентября

Где: БДТ им. Г.А. Товстоногова

Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре.

Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время. Интимных и неизбежно провокационных откровений в них предостаточно. Актерский состав сохранился без изменений: Александр Молочников и Андрей Феськов все также поочередно будут визуализировать письменные итоги полуночных фабровых бдений.