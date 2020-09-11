В Петербурге стартовал театральный сезон. Надеясь, что нас не накроет вторая волна пандемии, «Собака.ru» выбрала главные новые спектакли, которые покажут в театрах города до конца года. Финальная часть сериала «Три толстяка» Андрея Могучего, «Братья Карамазовы» Льва Додина и «Нана» Андрия Жолдака — на какие постановки нужно заранее брать билеты.
«Братья Карамазовы» Додина и мюзикл с Мусей Тотибадзе: что смотреть в театрах Петербурга до конца 2020 года
СЕНТЯБРЬ
«Мрамор» (18+)
Когда: 11, 12 сентября
Где: Театр «Особняк»
В середине 1990-х в «Белом театре» режиссер Григорий Дитятковский поставил пьесу Бродского с Николаем Лавровым и Сергеем Дрейденом. В конце 2020-х за этот текст взялся Павел Семченко (театр «АХЕ»), пригласив на главные роли двух актрис – Алису Олейник и Анну Буданову. Авторы обещают микс жанров и приемов: театр представления, комедию дель арте, театр жестокости, физический театр, оперу, бурлеск, черную клоунаду, вербатим, doc театр, психологический театр, кабаре, цирк, театр предмета, кабуки, греческую драму. Местом встречи для всего перечисленного и героев – Пространства и Времени – послужит метафизическая ванна, что бы это ни значило.
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Фото: «Суббота»
«Вещь» (16+)
Когда: 15, 16 сентября
Где: Театр «Суббота»
Изменением времени и места действия хрестоматийных пьес — будь то Шекспир, Мольер, Пушкин или Чехов — уже, казалось бы, никого не удивишь. Однако главному режиссеру театра «Суббота» Андрею Сидельникову это удалось – гоголевский «Ревизор» был поставлен им в формате пресс-конференции. И оказался настолько убедителен, что его включили в лонг-лист премии «Золотая маска». Сейчас прием тот же. «Бесприданницу» Островского, которую готовились показать еще в апреле, переименовали в красноречивую «Вещь», а местом действия сделали аэропорт. Красавица Лариса Огудалова (ее играет ученица Анны Алексахиной, дебютантка Елизавета Шакира) небогата и это обстоятельство превращает ее в легкую добычу для окружающих мужчин – состоятельных и не слишком. Тем более, что любимый человек выбрал финансово более выгодную партию. Но действительно ли в нынешнем мире возможно купить и продать абсолютно все?
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Фото: «Театральный проект 27»
«Лис PEАCE» (10+)
Когда: 18, 19 сентября
Где: В пространстве театра ЦЕХъ
«Лис PEACE» — вторая работа «Театрального проекта 27». Режиссер Юлия Каландаришвили (сегодня одна из главных специалистов по подростковой теме в театре) ставит невероятную историю о дружбе мальчика и лиса. Все роли в спектакле исполнит один актер – Иван Писоцкий. Имя героя переводится как «мир», но это не об общем, привычном понятии и не об отсутствии конфликта. Речь о том, что рождается здесь, сейчас и непрерывно. Об ответственности за того, кто рядом. Видимая перекличка со сказкой Сент-Экзюпери потому и возникает, что эта тема из списка вечных. «Только через того, с кем ты связан, неделим («двое, но не двое»), можно почувствовать, что ты привносишь в этот мир и чего его лишаешь. Только через того, кто тебе дорог, кого ты чувствуешь, как себя», – уверена режиссер.
«Утиная охота» (16+)
Когда: 21 сентября
Где: Театр им. Ленсовета
Премьерой «Утиной охоты» Театр им. Ленсовета откроет 87-й сезон. Александр Вампилов – знаковый драматург для этой сцены. В 1974 году его «Старшим сыном» в постановке Игоря Владимирова открылась Малая сцена. Эта же пьеса в версии Юрия Бутусова была выдвинута на премию «Золотая маска». Так что постановка самой известной вампиловской пьесы (в том числе и благодаря фильму Виталия Мельникова с Олегом Далем) выглядит логичным продолжением этой традиции. Инженер Зилов сидит в своей квартире, вспоминая прошлое и мечтая о будущем. Это состояние время от времени нарушается вторжением то алкоголя, то влюбленных или уставших от его выкрутасов женщин, то коллег по работе. Меж тем мысль героя дрейфует от раздумий об охоте к размышлениям о самоубийстве. В роли Зилова – Виталий Куликов, поставила спектакль Роман Кочержевский.
«Русская классика» (18+)
Когда: 24 сентября
Где: Театр «Приют комедианта»
В 2013 году режиссер Дмитрий Волкострелов поставил «Любовную историю» Хайнера Мюллера — спектакль, который не заканчивался пока кто-то оставался в зале, тогда вывел из себя часть публики и привела в восторг некоторых критиков. Спустя 7 лет режиссер, без которого все это время не обходилась ни одна «Золотая маска», обращается к феномену русской классики. В спектакле обещают говорить об авторах первого литературного ряда XIX века: Тургеневе, Гончарове, Лескове. В фокусе внимания постановщиков окажутся и Пушкин с Достоевским и Толстым. Сценографию придумывает постоянный соавтор Волкострелова – Ксения Перетрухина, костюмы – Алексея Лобанова.
«Это все она» (18+)
Когда: 25 сентября
Где: театр «Приют комедианта»
Даже если у вас есть доступ ко всей информации, радоваться этому не следует совершенно. Мир так стремительно изменился с момента написания пьесы «Это все она», что ее драматургу Андрею Иванову пришлось вносить коррективы в соответствии с новыми реалиями. В спектакле мать (Юлия Ауг) начинает вести аккаунт несуществующей девушки, чтобы понять, что творится с ее сыном (Илья Якубовский). Виртуальная и настоящая реальность сплетаются так тесно, что ситуация постепенно начинает выходить из-под контроля. Впрочем, начавшись со смерти отца героя, этот сюжет вряд ли способен закончиться счастливо.
«Ночной писатель» (18+)
Когда: 25 сентября
Где: БДТ им. Г.А. Товстоногова
Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре.
Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время. Интимных и неизбежно провокационных откровений в них предостаточно. Актерский состав сохранился без изменений: Александр Молочников и Андрей Феськов все также поочередно будут визуализировать письменные итоги полуночных фабровых бдений.
«Мещане» (16+)
Когда: 29 сентября
Где: ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Пьесой «Мещане» Максим Горький дебютировал как драматург. Режиссер Елизавета Бондарь дебютирует с горьковской драмой на большой тюзовской сцене.
Дом зажиточного мещанина Василия Васильевича Бессеменова полон многочисленных обитателей – близких и дальних домочадцев, а также постояльцев и нахлебников. Но гостеприимным он выглядит лишь внешне, в действительности оказываясь местом недружелюбным и мрачным. Отцы здесь конфликтуют с детьми, одни мировоззрения и характеры противостоят другим, но победу не одержит никто. Тем более, что каждый держится за собственную правду-истину и не ищет понимания у противоположной стороны.
«Как тебе такой тятр, Илон Маск?» (12+)
Когда: 29 сентября
Где: ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Главные герои пьесы Маши Всё-таки и Полины Коротыч «Говорение» – девятиклассники одной из школ микрорайона Мурино. Среди прочих испытаний, которые приготовила им школьная жизнь, грядет экзамен ОГЭ, одна из частей которого имеет загадочное название «Говорение». Сюжетно история, написанная молодыми драматургами, напоминает «Дорогую Елену Сергеевну» – конфликт учеников, учительницы и родителей обостряется до предела. Подростки не понимают, чего от них хотят взрослые и каким образом возможно остаться собой, если для получения необходимой оценки следует действовать согласно однажды прописанным инструкциям.
ОКТЯБРЬ
«Бесприданница» (16+)
Когда: 2 октября
Где: Театр им. Ленсовета
В спектакле Дмитрия Луговкина все друг друга любят любовью искренней и страстной. Правда, каждый понимает это чувство по-своему, наполняя содержанием, соответствующим собственным представлениям о нем. В итоге все сплетается в один внушительных размеров эмоциональный клубок, который разрубит только трагический финал. Авторы постараются вовлечь и зрителей в процесс борения разнонаправленных страстей героев.
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Фото: Анастасия Брюханова, Александринский театр
«Нана» (18+)
Когда: 8, 9 октября
Где: Новая сцена Александринского театра
В «По ту сторону занавеса», который идет на исторической сцене Александринского театра, хрестоматийный текст чеховских «Трех сестер» загружается в свежевозрожденный мозг, а действие происходит в 4015 году. Маша, Ирина и Ольга, скончавшиеся двумя тысячелетиями ранее, обретают новую жизнь в новом мире. Будет ли что-то подобное в «Нана», с которой Андрий Жолдак дебютирует на Новой сцене Александринского театра, пока не известно. Однако ждать от работы соблюдения сюжетной логики романа Золя, в центре которого история парижской куртизанки Нана, вряд ли стоит. Зато стоит подготовиться к открытиям не повествовательной логики. Тем более, что литературная или драматургическая основа, как правило, служит режиссеру Жолдаку основой для создания собственного метатекста, обильно подкрепленного многочисленными фантазиями и провокациями.
«Джульетта» (18+)
Когда: октябрь
Где: БДТ им. Г.А. Товстоногова
Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер дебютирует на основной сцене БДТ спектаклем «Джульетта». Тиит Ойяссо петербургским зрителям уже известен – по перформансу «Как объяснить картины мертвому зайцу», показанному на сцене «Балтийского дома». В БДТ он расскажет историю о подготовке спектакля по шекспировской трагедии. Выпускнице театрального института достается роль мечты, то есть Джульетты. Девушка очаровывает буквально всех, партнеры в нее влюбляются без памяти. Но понемногу грань между реальным и выдуманным начинает размываться и вскоре становится почти незаметной. В роли Джульетты – актриса и певица Муся Тотибадзе. Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров.
НОЯБРЬ
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Известно, что в спектакле Грушеньку репетирует Елизавета Боярска
«Братья Карамазовы» (18+)
Когда: до конца года
Где: МДТ – Театр Европы
Пожалуй, самая ожидаемая премьера последних двух сезонов. Лев Додин уже работал с последним романом Достоевского: в 1983 году вместе с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым поставил «Братьев» в Учебном театре ЛГИТМИКа. Спустя тридцать с лишним лет художественный руководитель МДТ вернулся к этому тексту. Все время до премьеры, которую назначили на минувший апрель, репетиции шли в обстановке строжайшей секретности. Не рассеялась она и после того, как под влиянием пандемии пришлось перенести даты на неопределенный срок. Единственное, в чем уж точно можно не сомневаться, эта работа Льва Додина, как и все предыдущие, станет событием. Осталось только дождаться первых показов.
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Август Стриндберг
«Отец» (18+)
Когда: ноябрь
Где: театр «Суббота»
Пьеса «Отец» была написана Августом Стриндбергом в конце 1880-х – время, когда скандинавские женщины энергично эмансипировались, их роль в обществе начала меняться, а вопрос необходимости брака стал подвергаться сомнению. Теория «войны полов» шведского драматурга своим появлением обязана в первую очередь не фантазии автора, а обстоятельствам личной жизни – три неудачных брака, нервные срывы, страдания от многочисленных комплексов и неоднократные попытки справиться с ними.
Герои «Отца» – Лаура и Ротмистр – сражаются за власть над собственной дочерью. Сражаются не на жизнь, а на смерть. Их совместное существование давно уже превратилось в кромешный ад и кровавую бойню, где для достижения желаемого годятся любые средства. Чем не сегодняшние ток-шоу? Именно в такой формат предполагает поместить брачную историю режиссер Сергей Азеев.
ДЕКАБРЬ
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Фото: Театр "Балтийский дом", подготовка к сезону
«Волки и овцы» (18+)
Когда: предварительно декабрь
Где: театр-фестиваль «Балтийский дом»
Последний раз режиссер Анджей Бубень ставил в театре «Балтийский дом» в 2015 году. Это был спектакль «Детство 45-53» по книге воспоминаний, составленной Людмилой Улицкой. Теперь же он работает над «Волками и овцами» Островского.
Эпизоды из провинциальной помещичьей жизни в пореформенной России выписаны драматургом, как всегда, живо, выразительно и со знанием дела. В столкновении Меропы Мурзавецкой и Василия Беркутова, конкурирующих за состояние молодой, красивой и богатой вдовы Купавиной, вполне можно отыскать актуальные темы дня сегодняшнего. Например, феминистскую: когда энергичная, хотя и властолюбивая, женщина не без успеха пытается противостоять мужскому окружению. Будущая психологическая схватка может оказаться нешуточной.
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Максим Горький
«Дети солнца» (18+)
Когда: декабрь
Где: Александринский театр
Появлению этой пьесы предшествовал другой замысел: об астрономе, который позволял себе роскошь «жить жизнью всей вселенной среди нищенски серой обыденщины». За что должен был жестоко поплатиться. Горький придумал этот сюжет совместно с Леонидом Андреевым. Но случилось Кровавое воскресенье, автора «Буревестника» отправили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, где на жизнь он стал смотреть еще мрачнее. В итоге астроном превратился в химика Протасова, символизирующего интеллигенцию, оторванную от народа. Темный народ представлен слесарем Егором и женой Авдотьей, регулярно им избиваемой. Поблизости снует пронырливый купец Назар, желающий обладать не только имуществом ученого, но и его знаниями. В России последние лет десять насквозь пропитаны даже не предчувствием катастрофы, а тем, что она уже давно разворачивается прямо на наших глазах. Так что Горький со своими пессимистичными прогнозами столетней выдержки оказывается, как нельзя, кстати.
В нынешнем сезоне драматургия Горького, похоже, становится одной из самых востребованных. До конца года премьеры выпустит ТЮЗ и Александринский театр. В следующем феврале свою версию «Мещан» обещает показать Василий Сенин на сцене Театра им. Ленсовета.
«Кентервильское привидение» (16+)
Когда: декабрь
Где: театр «Мастерская»
Богатое американское семейство покупает старинный английский замок и переселяется в него. Жизнь на новом месте была бы безмятежной и во всех смыслах приятной, если бы не обстоятельство в лице призрака сэра Симона де Кентервиля. Привидение то и дело нарушает спокойной распорядок, скачет по ночам по темным коридорам и требует к себе повышенного внимания.
Екатерина Гороховская умеет находить для канонических текстов неканонические форму и содержание. Так и здесь. Время действия трогательной уайльдовской новеллы переместится в 1960-е, когда дерзость, свобода и самостоятельность превозносились выше, чем другие ценности. Но их оказывается недостаточно, чтобы побороть одиночество. А члены семейства Отис как раз одиноки и глубоко несчастны. Лишь исчезновение юной Вирджинии позволит это понять. В финале все, конечно же, будут счастливы, а жизнь такой, какой должна быть. И главным станет то, что у человека есть здесь и сейчас, а не то, чем он сам себя заворожил и запутал.
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Андрей Могучий
«Три толстяка. Эпизод VII» (12+)
Когда: до конца года
Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова
Трудно не оценить иронию в названии третьей части «Толстяков», которую снова обещают выпустить в декабре. Теперь уже этого года. Но стоит напомнить, что в «Звездных войнах», у которых заимствован подзаголовок, на эпизоде с этим номером сага не завершилась, а лишь помахала ручкой, предварительно пробудив силу.
Самый зрелищный и массовый спектакль в сегодняшней афише БДТ: 40 с лишним артистов, каскадеры, исполнители особых трюков, задействованы все ресурсы и машинерия. Первые две части напоминали о «формальном» и цирковом («Кракатук») прошлом Могучего и были битком набиты масс-культурными аллюзиями. В последней стоит, вероятно, ожидать многократного усиления авторской фантазии и грандиозной развязки. Будем надеяться, что медведю (уже ставшему мемом) дадут дожить до финала.
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Федор Достоевский
«Бесы» (18+)
Когда: декабрь
Где: Театр им. Ленсовета
Есть все-таки некая символичность в том, что в театре на Владимирском проспекте выпустят премьеру по одному из самых политизированных романов писателя, а в театре на улице Рубинштейна (МДТ) – по предсмертному.
«Бесы» позволяют трактовать себя многовариантно: как мистический триллер с уклоном в конспирологию, политический блокбастер, психологическую драму, герой который нарушает все нравственные запреты, применяя разнообразные эстетики. Но логично ожидать, что режиссер Алексей Слюсарчук не станет повторять за своими предшественниками, а найдет собственный вариант интерпретации.
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кадр из фильма «Синяя птица»
«Синяя птица» (6+)
Когда: декабрь-январь
Где: Большой театр кукол
Когда в 1908 году Константин Станиславский выпускал в МХТ «Синюю птицу», вряд ли мог предположить значимость которую приобретет история, сочиненная Морисом Метерлинком, среди детей. Но так оно и вышло. На отечественной сцене пьесу ставили неоднократно: только за последние несколько лет было выпущено с десяток вариаций. Руслан Кудашов ставит метерлинковскую драму как вторую часть трилогии, начатую «Пиноккио». Выпуск планируется в символическое время – под Новый год или немного позже. И Большой театр кукол снова найдет чем удивить: если сказку Коллоди рассказывали марионетки, то фантазии Метерлинка визуализируют тантамарески – куклы, у которых лицо остается лицом актера, а тело – телом куклы.
«Ромео и Джульетта» (16+)
Когда: декабрь-январь
Где: Театр «Мастерская»
Джульетта, Ромео, Тибальд, Меркуцио, Бенволио, Парис и все остальные нацелены на будущее, полны планов, идей, надежд. Но от них отказываются даже самые близкие. Герои будущего спектакля Григория Козлова сражаются даже не за любовь, а за право на нее. Но их жизни обрываются даже не в расцвете — на взлете. Молодые и отчаянные во все времена совершали ошибки, однако далеко не всегда их ошибки оказывались итогом заблуждений их окружения. В «Ромео и Джульетте» ситуация именно такова: дети расплачиваются за глупость отцов, будущее гибнет по вине настоящего.
Текст: Наталия Эфендиева
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