«Мобильный Художественный театр» выпускает детский аудиоспектакль-трилогию с Михаилом Боярским

По сюжету спектакля, раз в сто лет невидимая нечистая сила нападает на город. Чтобы помешать ей завладеть сердцами людей, давным-давно вокруг города была сооружена великая стена. На месте этой стены сейчас находится бульварное кольцо, а на защите города стоят памятники великим людям прошлого. Несколько гуляющих по бульварам детей — Агата, Леша и Платон со своей маленькой сестренкой Машей, вступают в магический контакт с памятниками на бульварном кольце, и понимают, что теперь только они, при помощи духов великих ученых, поэтов и композиторов, могут спасти город от нашествия чертей, кикимор и прочей нечисти.

Спектакль «Герои Бульваров» начинается на Гоголевском бульваре у выхода из метро «Кропоткинская» и заканчивается в конце Тверского бульвара — рядом с метро «Пушкинская». Автором сценария выступила детский поэт Маша Рупасова, которая ранее уже сотрудничала с «Мобильным Художественным театром» — выпустив детский спектакль-прогулку вокруг Кремля «Когда башни были маленькими». «Ожившие» памятники Шолохову, Гоголю, Тимирязеву и Есенину озвучил актер Михаил Боярский. Запись Боярского проходила в Петербурге. Роли в спектакле сыграли сын Сергея Жукова — Энджел Жуков и дочь Андрея Аршавина и Юлии Барановской — Яна Аршавина.

Спектакль «Герои Бульваров» доступны в специальном приложении на iOS и Android.