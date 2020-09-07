К началу учебного года «Мобильный Художественный театр», запущенный писателем Михаилом Зыгарем, выпускает новую аудиопостановку для детей «Герои Бульваров». Спектакль-прогулка начинается на Гоголевском бульваре в Москве и заканчивается в конце Тверского. По пути маршрута для маленьких слушателей оживут памятники — с ними заговорят (голосом Михаила Боярского!) великие ученые, поэты и композиторы.
«Мобильный Художественный театр» выпускает детский аудиоспектакль-трилогию с Михаилом Боярским
По сюжету спектакля, раз в сто лет невидимая нечистая сила нападает на город. Чтобы помешать ей завладеть сердцами людей, давным-давно вокруг города была сооружена великая стена. На месте этой стены сейчас находится бульварное кольцо, а на защите города стоят памятники великим людям прошлого. Несколько гуляющих по бульварам детей — Агата, Леша и Платон со своей маленькой сестренкой Машей, вступают в магический контакт с памятниками на бульварном кольце, и понимают, что теперь только они, при помощи духов великих ученых, поэтов и композиторов, могут спасти город от нашествия чертей, кикимор и прочей нечисти.
Спектакль «Герои Бульваров» начинается на Гоголевском бульваре у выхода из метро «Кропоткинская» и заканчивается в конце Тверского бульвара — рядом с метро «Пушкинская». Автором сценария выступила детский поэт Маша Рупасова, которая ранее уже сотрудничала с «Мобильным Художественным театром» — выпустив детский спектакль-прогулку вокруг Кремля «Когда башни были маленькими». «Ожившие» памятники Шолохову, Гоголю, Тимирязеву и Есенину озвучил актер Михаил Боярский. Запись Боярского проходила в Петербурге. Роли в спектакле сыграли сын Сергея Жукова — Энджел Жуков и дочь Андрея Аршавина и Юлии Барановской — Яна Аршавина.
Спектакль «Герои Бульваров» доступны в специальном приложении на iOS и Android.
Напомним, студия Future History писателя Михаила Зыгаря и журналиста Карена Шаиняна запустила приложение «Мобильный Художественный театр» в июне 2019 года. Сервис позволяет просматривать спектакли в режиме онлайн — например, «Мастера и Маргариту» с Леонидом Парфеновым, Ингеборгой Дапкунайте и Евгением Стычкиным или «1000 шагов» режиссера Кирилла Серебренникова. В январе «Мобильный Художественный театр» представил премьеру — спектакль «Я жила» с Елизаветой Боярской о пути Ольги Берггольц по блокадному Ленинграду, а во время пандемии три новых спектакля про самоизоляцию. Впервые действие развернулось не в городской среде, а прямо дома у смотрящего.
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