Александринский театр открывает 265 сезон премьерой спектакля Теодороса Терзопулоса «Маузер» по пьесе Хайнера Мюллера

В декабре Александринский театр планирует выпустить на Основной сцене спектакль по пьесе Максима Горького «Дети солнца» в постановке Николая Рощина, а первой настоящей премьерой сезона станет спектакль Андрия Жолдака «Нана» по мотивам одноименного романа Эмиля Золя, показ которого был перенесен на 8 и 9 октября из-за пандемии.

В январе 2021 года на Новой сцене запланирована премьера спектакля Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова «Товарищ Кисляков». В феврале и также на Новой сцене выпускает премьеру Валерий Фокин — спектакль «Честная женщина» в жанре интеллектуальной драмы по пьесе Кирилла Фокина.

Среди театральных проектов в сезоне 2020-2021 гастроли Okko Театра со спектаклями Ивана Вырыпаева «Мир красивых бабочек», российская премьера постановка «Июль», показ спектакля UFO и рэп-оперы «Другие люди» по по пьесе Дороты Масловский, инклюзивный мюзикл в постановке Бориса Павловича, спектакль «Живой» в постановке режиссера Яны Туминой, а также запуск проекта, начало которому положила онлайн-премьера спектакля по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ».

Первые гастроли труппы Александринки после долгого перерыва пройдут уже в сентября. 22 и 23 сентября в Пскове в программе Пушкинского театрального фестиваля в Музее Псковского театра драмы будет показан спектакль-концерт народного артиста России Николая Мартона «Вертинский. Русский Пьеро» в режиссуре Антона Оконешникова.

В свою очередь Новая сцена будет работать в формате резиденций. Здесь пройдут программы «Новая музыка», «Новый танец», «Экспертиза», «Джаз на Новой сцене», «Живой звук», «Кино в театре», «Лаборатория новых медиа». В сентябре запустится резиденция Петербургской Stand-up школы под кураторством комика и продюсера Игоря Меерсона, продолжится и «Дождливая резиденция» джазового лейбла Rainy Days, завершением которой в 2020 году станет третий по счету ежегодный фестиваль Rainy Days Jazz Fest.

Напомним, свой 103-й сезон Большой драматический театр имени Товстоногова откроет спектаклем Андрея Могучего «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева. В новом сезоне БДТ также представит премьеры, которые были перенесены из-за пандемии — заключительную часть театрального сериала Могучего «Три толстяка» и спектакль Яна Фабра «Ночной писатель» по дневникам художника.