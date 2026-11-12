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Елизавета Туктамышева выступит на новогоднем шоу «Аладдин и Повелитель огня» в Ледовом дворце

Показы сказки с чемпионкой мира по фигурному катанию пройдут с 29 декабря по 9 января.

Елизавета Медунецкая для Собака.ru

С 29 декабря по 9 января в петербургском Ледовом дворце пройдут показы музыкальной сказки на льду «Аладдин и Повелитель огня». Главные роли исполнят фигуристы петербургской школы: чемпионка мира Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпионка Европы Софья Самодурова, ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, танцоры на льду Алиса Абдуллина и Егор Петров.  Сольные партии исполнят действующие спортсмены сборной России по фигурному катанию.

По сюжету в жаркой стране по соседству с роскошным дворцом Султана живет без гроша за душой юный художник Аладдин. Однажды в его руки попадает старая лампа, из которой появляется Джинн. Смелость Аладдина и находчивость Джинна помогут победить коварного визиря Хашима, а между главными героями: Аладдином и принцессой Аминой — вспыхнут чувства.

Музыку к спектаклю написал композитор Евгений Загот — музыкальный руководитель мюзиклов «Ничего не бойся, я с тобой», «Шахматы», «Винил». Над текстами песен работал поэт Алексей Иващенко (мюзиклы «Норд-Ост», «Призрак оперы», «Обыкновенное чудо», «Принцесса цирка»).

Елизавета Туктамышева выйдет на лед в роли принцессы Амины. Подругу принцессы сыграет Софья Самодурова.

Билеты в продаже на сайте Ледового театра.

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