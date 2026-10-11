Сергей Семак провел 350-ю игру во главе «Зенита». Юбилей отметили победой над «Краснодаром»

Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак достиг отметки в 350 матчей во главе «Зенита». Знаковый рубеж он отметил победой над «Краснодаром» — встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу сине-бело-голубых, рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Решающие голы в матче забили Максим Глушенков, отправивший в ворота соперника два мяча, и Александр Соболев.

Напомним, Сергей Семак руководит тренерским штабом петербуржцев уже 8,5 лет. Под его руководством «Зенит» завоевал семь титулов чемпионов России, два Кубка и шесть Суперкубков страны, что сделало специалиста самым успешным тренером в истории клуба.