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Сергей Семак провел 350-ю игру во главе «Зенита». Юбилей отметили победой над «Краснодаром»

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу сине-бело-голубых.

Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак достиг отметки в 350 матчей во главе «Зенита». Знаковый рубеж он отметил победой над «Краснодаром» — встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу сине-бело-голубых, рассказали в пресс-службе футбольного клуба. 

Решающие голы в матче забили Максим Глушенков, отправивший в ворота соперника два мяча, и Александр Соболев.

Напомним, Сергей Семак руководит тренерским штабом петербуржцев уже 8,5 лет. Под его руководством «Зенит» завоевал семь титулов чемпионов России, два Кубка и шесть Суперкубков страны, что сделало специалиста самым успешным тренером в истории клуба.

Главный тренер Сергей Семак: «"Зенит" делает весь Петербург одной большой командой!»

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