«Хоть горшком называй»: Беглов не считает обидным прозвище «бомжи» для фанатов и игроков «Зенита»

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что не считает обидным прозвище «бомжи», которым в околофутбольной среде называют фанатов и игроков «Зенита».

Он пояснил, что у болельщиков своя «культура», напомнив про прозвища ЦСКА («кони») и «Спартака» («мясо»). Об этом Беглов рассказал в интервью ТАСС.

«Самый титулованный клуб в стране. Этого никто не может отрицать. И "Газпром Арена" — лучший стадион в Европе. Поэтому, как говорится, хоть горшком называй, а факт останется фактом», — ответил губернатор.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России сезона 2025/2026 — для петербургского клуба этот титул стал одиннадцатым в истории.