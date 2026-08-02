Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

«Хоть горшком называй»: Беглов не считает обидным прозвище «бомжи» для фанатов и игроков «Зенита»

По словам губернатора, главное, что «Зенит» — чемпион.

Фото: felipequeiroz / Shutterstock

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что не считает обидным прозвище «бомжи», которым в околофутбольной среде называют фанатов и игроков «Зенита».

Он пояснил, что у болельщиков своя «культура», напомнив про прозвища ЦСКА («кони») и «Спартака» («мясо»). Об этом Беглов рассказал в интервью ТАСС.

«Самый титулованный клуб в стране. Этого никто не может отрицать. И "Газпром Арена" — лучший стадион в Европе. Поэтому, как говорится, хоть горшком называй, а факт останется фактом», — ответил губернатор.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России сезона 2025/2026 — для петербургского клуба этот титул стал одиннадцатым в истории.

«"Зенит" навсегда» — гид по 100-летней истории и современности главного спортивного бренда Петербурга!

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: