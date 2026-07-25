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«Зенит» выиграл у «Акрона» со счетом 5:0 в первом туре РПЛ

Главный герой матча — Александр Соболев, оформивший дубль и отдавший голевую передачу.

Фото: felipequeiroz / Shutterstock

Петербургский «Зенит» стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги с крупной выездной победы над тольяттинским «Акроном». Встреча в Самаре завершилась со счетом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

Первый гол забили уже на 7-й минуте: Педро прострелил в центр штрафной, и Соболев переправил мяч в ворота. На 18-й минуте форвард забил второй — после того как Максим Глушенков накрыл соперника у штрафной, мяч отскочил к Соболеву, и тот пробил в нижний угол.

Во втором тайме «Зенит» довел счет до крупного. На 78-й минуте Джон Джон получил передачу от Соболева и сильно пробил в угол. На 84-й минуте Фелипе Аугусто отобрал мяч на чужой половине, убежал к штрафной и отправил его в сетку — это его первый гол за «Зенит» в официальных матчах. Еще один мяч на счету Мантуана.

Следующий матч петербуржцы проведут 2 августа против «Оренбурга».

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