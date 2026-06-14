Как Павел Путинцев вывел инклюзивный футбол из категории «социальный проект» в большой спорт

Тренер-визионер адаптивного футбола Павел Путинцев — герой петербургского спорт-комьюнити! Шесть лет назад он основал уникальную для города (и одну из первых в стране!) академию профессионального футбола для людей с синдромом Дауна — «47 в игре», а в 2025-м Павел награжден как тренер года Российским футбольным союзом. Его команда — многократные победители национальных и международных соревнований по футзалу и чемпионы Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады!
Миссия Павла — бороться с эйблизмом (дискриминацией по состоянию здоровья) не только в спорте, но и во всех сферах жизни и помогать людям с ментальными особенностями находить свой уникальный путь. Ребята из «47 в игре» участвуют в антистигмальных арт-проектах (выставка «Не солнечные» на «Газпром Арене») и поддерживают коллаборации с фэшн-брендами («Обнимемся!» с Befree). Закономерный итог — место в списке лауреатов премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Вписали имя Павла в футбольную летопись и от души респектуем.
1 — Кирилл Соснин, 2 — Антон Шевельков, 3 — Амалия Никогосян, 4 — Александра Иванова, 5 — Игорь Ефимов, 6 — Михаил Сафронов, 7 — Артем Кудрявцев, 8 — Павел Путинцев, 9 — Александр Захаров, 10 — Сергей Павлов, 11 — Елизавета Данилова, 12 — Екатерина Веденеева, 13 — Дмитрий Шульга, 14 — Захар Головко
Тренер должен учиться всю жизнь
Валерий Лобановский
(четвертый самый титулованный тренер в истории мирового футбола)
В моем детстве, в 2000-е, было невозможно не увлечься футболом! Играли все — и все как один болели за мадридский «Реал». Существовало два великих номера: 23 (Бекхэм) и 5 (Зидан). Но на моей футболке, сшитой мамой, красовалась 1 (Касильяс) — я кайфовал от позиции вратаря.
Тогда, зависая на дворовой «коробке», мы были игроками и тренерами друг у друга. Методичкой служила «Полная энциклопедия мирового футбола» (ее написали ведущие спортивные журналисты Сергей Шмитько и Реднедж Кир), и по ней у нас даже получалось выигрывать чемпионаты Красносельского района. Вот именно этот этап жизни сформировал любовь к футболу.
Профессиональным игроком не стал, но желание тренировать и создать свою школу осталось. Футбольную сферу я неплохо знал и подчеркнул себе: академий для нормотипичных людей в стране много, а школы для ребят с СД были наперечет. При этом заметил — в нашем спорте отношение к людям с особенностями здоровья сильно отличалось от моей философии. Мне не нравится «социальщина», которая порой присутствует в инклюзивных проектах. Включать разных людей в комьюнити — это база, а не щедрость.
Идём болеть за ребят!
Надеваем командный мерч (мощный лайк стейтмент-кольцу «Ты че, Даун? Сам ты Даун». — Прим. ред.) и скандируем «Мы в игре, мы 47! Бойтесь нас, ведь вы всего лишь наша тень».
Начал ресерч: оказалось, что опыт организации адаптивного спортклуба в российском поле почерпнуть негде. И я стал изучать иностранную практику — за рубежом направление футбола для людей с СД очень здорово развито. В итоге в 2020 году «пазл сложился»: идею поддержало информационное агентство Credinform (наш партнер и по сей день!), а петербургский «Даун-центр» помог с поиском первых игроков и организацией первой тренировки. О нас узнали — игра началась!
За шесть лет существования «47 в игре» понял: быть хорошим менеджером как в инклюзивном, так и в нормотипичном футболе (здесь между нами нет разницы) — действительно значит развиваться всю жизнь. И вопрос не только в постоянном совершенствовании тактики, стратегии, обучении новым приемам — нужно качать эмоциональный интеллект, эмпатию, уметь психологически поддержать спортсмена, правильно настроить команду.
А еще в нашу эру «повышенной» экологичности — когда все стали чувствительными охранниками себя и личных границ своих детей — тренеру нужно уметь соблюдать баланс. Защита ментального здоровья — это база, а вот потакания и расхолаживания спорт не прощает. Правят бал дисциплина, строгость, режим тренировок и правильное питание. Иначе это не настоящий футбол, а для галочки.
На всех BEFREE, на Амалии платок LIÂTES, на Дмитрии платок MAAG
Не хотелось бы заглядывать так далеко и говорить про полуфинал, но в финале нам нужна только победа
Бобби Робсон
(обладатель награды FIFA “Fair Play”, получил прозвище Бобби 5:0 за большое число матчей с таким счетом)
Мы задумывали «47 в игре», чтобы создать конкурентоспособную команду и принять участие в чемпионате мира для людей с синдромом Дауна (СД). Изначально действуем из позиции силы — у нас занимаются талантливые игроки, а не «люди с ограниченными возможностями, которых надо “жалеть”» (обратная риторика не помогает добиться равенства, скорее даже мешает!). Недавно проводили очень мощный тренинг «Выживач!» — ребята в течение месяца выполняли последовательно усложняющиеся задания, соблюдали спортивную диету, и до финала «доползли» (другое слово не подойдет) сильнейшие. Здорово прокачали выносливость и добились идеальной спортивной формы!
Адаптивный футбол в международном масштабе — серьезный спорт, со своими регулярными выездами и крупными турнирами. И как и в основной футбольной вселенной тут тоже (пока) правит Бразилия — избранные! Но мы движемся к своей цели и, надеюсь, когда-нибудь поборемся с топовыми командами планеты. Недавно вернулись победителями после серии товарищеских матчей по адаптивному футболу с Республикой Беларусь. Дружим со сборной Турции по футболу для людей с СД, дважды чемпионами Европы, и их менеджером Ибрагимом Ачаром (Ibrahim Acar): как раз сейчас проводим с фондом «Пари и побеждай» всероссийский турнир (финальная игра будет в конце августа в Петербурге!), по итогам которого 6 лучших игроков поедут с нами в Анталию тренироваться и обмениваться опытом.
Для меня успех не в победах и поражениях. Речь идет о том, чтобы помочь этим молодым людям стать лучшими версиями самих себя — на поле и за его пределами
Тед Лассо
(тренер, научивший нас верить в себя, и главный герой одноименного драмеди-феномена, получившего 13 «Эмми», — ждем четвертый сезон)
Исход матча имеет значение, без этого спорт не был бы спортом. Но победы так и останутся разовыми, случайными, если к игроку не подобран «ключ». Для любого человека важно быть увиденным, услышанным, быть «в игре» (собственно, поэтому мы и дали проекту такое название, а «47» означает количество хромосом при СД) — и в этом, я думаю, вся фишка.
Когда спортсмен понимает, что тренеру, клубу, болельщикам, зрителям, миру не все равно, — он открывается. И результаты получаются крутейшие, как на площадке, так и за ее пределами. Наша команда: Лариса Войнова (тренер по общей физподготовке), Александр Данилов (помощник тренера), Татьяна Русина (преподаватель зумбы — танцы круто помогают прочувствовать свое тело!) и я — искренне гордится успехами ребят и в футболе, и в социальной интеграции.
Например, Артем Кудрявцев — капитан «47 в игре», великолепный голкипер и главное медийное лицо команды (так что не верьте мифам, что люди с синдромом Дауна асоциальны!). Иметь игрока с таким мастерством и отдачей — мечта каждого тренера! Сережа Павлов — наш «Дядька». Самый взрослый из команды, опекает младших участников. У него даже на футболке написано «Сергей Павлович», чтобы подчеркнуть статус старшего. Игорь Ефимов — мастер во всем, та самая универсальная карта Uno, которая поворачивает игру в твою пользу. Супермозг, великолепное тактическое мышление (часто помогает тренерам), наш ключевой распасовщик, отлично сканирующий поле. Миша Сафронов и Саша Захаров — два друга и топовые футболисты по версии комьюнити (кстати, в 2025-м Михаил признан лучшим игроком по мнению Российского футбольного союза). Наши Роналду и Месси. Саша — это Роналду, который создал себя сам (когда только пришел к нам в команду, даже через обручи прыгать не мог, а сейчас просто «машина»!), Миша — Месси, который родился с даром и продолжает шлифовать свои навыки.
Можно бесконечно ругать кого угодно, но в любом деле стоит начать с себя. Если у тебя чуть больше возможностей, чем у других, этим необходимо пользоваться
Сергей Семак
(единственный в истории России спортсмен, который стал чемпионом страны с клубом, за который и играл и который тренировал)
Если что-то беспокоит и хочешь это исправить — надо браться за дело. У нас в семье нет человека с синдромом Дауна и в создании «47 в игре» у меня не было «личного» интереса. Это моя социальная миссия.
Человечеству пока не хватает доброты. Кто-то считает, что люди с СД не готовы к социуму, а кто-то — что социум не готов к ним. А нужно двигаться навстречу и встретиться посередине, но только не ради фото на память, а ради того, чтобы понять друг друга. Простой пример: на ребят с СД до сих пор вешают «солнечные» ярлыки, мол, они такие необычные, вечно радостные, космические — банальный стереотип, который полностью стирает их настоящие качества, будь то злость, грусть, раздражение. Все мы просто люди.
Неправда, что в России нет инклюзивного футбола. Мы не одиноки: с каждым годом спортивная география расширяет свои границы. Появляются новые команды, игроки, легендарные имена, заслуженные победы, громкие болельщики! Много соревнований устраивает Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.
Мы дружим с «Зенитом» и в 2021-м провели международные сборы для людей с СД на базе «Газпром-Академии» для воспитанников клуба. Это был очень классный опыт: ребятам было поначалу сложно жить вдали от родителей, но в итоге они здорово раскрылись и социализировались. Сегодня мы раз в неделю тренируемся на базе клуба, а тренеры академии приводят своих игроков понаблюдать за нашими занятиями: думаю, каждый получает из этого наблюдения свои инсайты, но один из них всегда такой — играть может каждый.
Павел Путинцев
Основатель и главный тренер академии адаптивного футбола «47 в игре», лауреат премии РФС «Тренер года — 2025»
Каждый должен стремиться оставить после себя след: хороший поступок (или несколько), проявление человечности (искренней), вклад в развитие других — конечно, в соответствии с вашими возможностями. Иначе зачем быть?
Текст: Дарья Скаянская.
Фото: Жанна Микрюкова.
Продюсер: Алёна Чиркова.
Стиль: Альберт Иматдинов.
Визаж и волосы: Мария Швец, Регина Садыкова.
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