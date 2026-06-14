Как Павел Путинцев вывел инклюзивный футбол из категории «социальный проект» в большой спорт

Тренер должен учиться всю жизнь

Валерий Лобановский

(четвертый самый титулованный тренер в истории мирового футбола)

В моем детстве, в 2000-е, было невозможно не увлечься футболом! Играли все — и все как один болели за мадридский «Реал». Существовало два великих номера: 23 (Бекхэм) и 5 (Зидан). Но на моей футболке, сшитой мамой, красовалась 1 (Касильяс) — я кайфовал от позиции вратаря.

Тогда, зависая на дворовой «коробке», мы были игроками и тренерами друг у друга. Методичкой служила «Полная энциклопедия мирового футбола» (ее написали ведущие спортивные журналисты Сергей Шмитько и Реднедж Кир), и по ней у нас даже получалось выигрывать чемпионаты Красносельского района. Вот именно этот этап жизни сформировал любовь к футболу.

Профессиональным игроком не стал, но желание тренировать и создать свою школу осталось. Футбольную сферу я неплохо знал и подчеркнул себе: академий для нормотипичных людей в стране много, а школы для ребят с СД были наперечет. При этом заметил — в нашем спорте отношение к людям с особенностями здоровья сильно отличалось от моей философии. Мне не нравится «социальщина», которая порой присутствует в инклюзивных проектах. Включать разных людей в комьюнити — это база, а не щедрость.

Идём болеть за ребят! Надеваем командный мерч (мощный лайк стейтмент-кольцу «Ты че, Даун? Сам ты Даун». — Прим. ред.) и скандируем «Мы в игре, мы 47! Бойтесь нас, ведь вы всего лишь наша тень».

Начал ресерч: оказалось, что опыт организации адаптивного спортклуба в российском поле почерпнуть негде. И я стал изучать иностранную практику — за рубежом направление футбола для людей с СД очень здорово развито. В итоге в 2020 году «пазл сложился»: идею поддержало информационное агентство Credinform (наш партнер и по сей день!), а петербургский «Даун-центр» помог с поиском первых игроков и организацией первой тренировки. О нас узнали — игра началась!

За шесть лет существования «47 в игре» понял: быть хорошим менеджером как в инклюзивном, так и в нормотипичном футболе (здесь между нами нет разницы) — действительно значит развиваться всю жизнь. И вопрос не только в постоянном совершенствовании тактики, стратегии, обучении новым приемам — нужно качать эмоциональный интеллект, эмпатию, уметь психологически поддержать спортсмена, правильно настроить команду.

А еще в нашу эру «повышенной» экологичности — когда все стали чувствительными охранниками себя и личных границ своих детей — тренеру нужно уметь соблюдать баланс. Защита ментального здоровья — это база, а вот потакания и расхолаживания спорт не прощает. Правят бал дисциплина, строгость, режим тренировок и правильное питание. Иначе это не настоящий футбол, а для галочки.