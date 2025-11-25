Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры

24 ноября 2025 года Елизавета Туктамышева официально объявила о завершении своей спортивной карьеры. Фигуристка уже начала тренерскую деятельность. С 2025 года она числится в тренерском составе сборной Санкт-Петербурга и помогает Алексею Мишину в подготовке спортсменов.

«Для каждого спортсмена, для каждого фигуриста фигурное катание — это маленькая жизнь. … Я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею. Огромное спасибо Алексею Николаевичу [Мишину] и моему первому тренеру Светлане Михайловне [Веретенниковой], которая как могла провела меня через опыт, вела меня к медалям. И Алексею Николаевичу, который не только тренировал меня, но еще и воспитал. Я думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле здесь, стоя у Финского залива, я приняла для себя решение и говорю о нем с легкостью. Спасибо. С любовью, Туктик. Ваш. Всегда», — сказала Туктамышева журналисту.

О завершении карьеры подопечной высказался и тренер Алексей Мишин: «Бывают такие ученики, которым учитель благодарен за совместно пройденный творческий путь. К таким я с большой радостью отношу Елизавету».

Напомним, в октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере.

Елизавета Туктамышева — в девятилетнем возрасте Елизавету заметил Алексей Мишин, а в 12 ее уже называли вундеркиндом в фигурном катании, так как она исполняла чрезвычайно сложные элементы: аксель в три с половиной оборота и каскад «тройной лутц — тройной тулуп». Одна из самых титулованных фигуристок российской спортивной сцены. Она стала чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером чемпионата мира 2021 года, чемпионкой Европы 2015 года.