Знакомьтесь, Ольга Карманова — петербурженка, мастер спорта и чемпионка мира по шахматам среди спортсменок до 18 лет!

Экологичные родители, менторы-гроссмейстеры, шах и мат

Кто-то в танцах, а ты в гамбитах и комбинациях — как это случилось?

Мой путь начался рано: в семь лет я уже играла первые партии под руководством Риммы Семеновны Бакустиной (мастер спорта, тренер-преподаватель первой категории; коуч кандидатов в мастера и перворазрядников, чемпионов Европы. Прим. ред.). Именно она влюбила меня в спорт.

Как и большинство детей, сначала я ходила на занятия, чтобы просто отвлечься от школы и провести время с друзьями. Все приобрело более серьезный характер, когда начались первые победы — я выигрывала личные и командные турниры, хорошо выступала на этапах кубка России. Кстати, именно благодаря этому я и добралась до всероссийского уровня. Его лидером я стала по случайности, мы делили первое и второе место с другой девочкой. Победила, потому что взяла последний тур (выигрыш в последнем туре соревнования, как правило, приносит значительное улучшение позиции в турнирной таблице, а также повышает шансы на призовое место или победу в целом. Прим. ред.). Так, одержав верх в финале кубка России, я и дошла до Европы

Кто твой ментор сейчас?

Я тренируюсь с Русланом Александровичем Каштановым (международный мастер, тренер Международной шахматной федерации FIDE. Прим.ред.). Мы давно занимаемся вместе, понимаем и слышим друг друга. Я думаю, это очень важно. Руслан Александрович «вырастил» меня, дал ту необходимую тактическую основу, без которой прогресс в шахматах был бы практически невозможен.

Иногда помогает в подготовке Сергей Владимирович Иванов (гроссмейстер, сотрудничал с известными гроссмейстерами Максимом Матлаковым, Алексеем Гогановым, Александром Шимановым, чемпионкой страны среди юниорок Вероникой Лежепековой, с одним из сильнейших гроссмейстеров Эстонии Александром Володиным. Прим. ред.). Он отличный наставник в профессиональной сфере. Если говорить о «духовных» помощниках по жизни, то это, конечно, мои родители. Они поддерживали и продолжают поддерживать меня во всем. Папа тоже любит шахматы, но он не профессиональный спортсмен.

Тебе всегда нравилось раздавать указания ферзям, ладьям и королям?

Кризисы случались. Был момент, когда мне хотелось бросить все: успехи казались не такими значительными, а игра — не такой интересной. Родители в этот период сказали, что я могу спокойно уйти из спорта, если не хочу заниматься — они всегда за любое мое решение, дают мне важное право выбора. Наверное, поэтому я и не бросила. Это как с татуировками в переходном возрасте: когда тебе, наконец, разрешают сделать себе тату, то желание сразу куда-то исчезает. Мне хотелось показать, что я могу добиться чего-то в шахматах, что я люблю это дело.