Знакомьтесь, Ольга Карманова — петербурженка, мастер спорта и чемпионка мира по шахматам среди спортсменок до 18 лет!

Шах и мат! Действующая чемпионка мира по шахматам среди девушек до восемнадцати лет (победу одержала на финале в Бразилии) — школьница (а скоро и абитуриентка) из Петербурга Ольга Карманова. Редакция Собака.ru познакомилась с Олей и обсудила, можно ли вырасти от пешки до королевы, учась по подкастам, почему гроссмейстеру нужен мозг математика, как в спорте обстоят дела с конкуренцией и насколько сложнее женские турниры по сравнению с мужскими. Спойлер: не сложнее, а интереснее!
Экологичные родители, менторы-гроссмейстеры, шах и мат
Кто-то в танцах, а ты в гамбитах и комбинациях — как это случилось?
Мой путь начался рано: в семь лет я уже играла первые партии под руководством Риммы Семеновны Бакустиной (мастер спорта, тренер-преподаватель первой категории; коуч кандидатов в мастера и перворазрядников, чемпионов Европы. Прим. ред.). Именно она влюбила меня в спорт.
Как и большинство детей, сначала я ходила на занятия, чтобы просто отвлечься от школы и провести время с друзьями. Все приобрело более серьезный характер, когда начались первые победы — я выигрывала личные и командные турниры, хорошо выступала на этапах кубка России. Кстати, именно благодаря этому я и добралась до всероссийского уровня. Его лидером я стала по случайности, мы делили первое и второе место с другой девочкой. Победила, потому что взяла последний тур (выигрыш в последнем туре соревнования, как правило, приносит значительное улучшение позиции в турнирной таблице, а также повышает шансы на призовое место или победу в целом. Прим. ред.). Так, одержав верх в финале кубка России, я и дошла до Европы
Кто твой ментор сейчас?
Я тренируюсь с Русланом Александровичем Каштановым (международный мастер, тренер Международной шахматной федерации FIDE. Прим.ред.). Мы давно занимаемся вместе, понимаем и слышим друг друга. Я думаю, это очень важно. Руслан Александрович «вырастил» меня, дал ту необходимую тактическую основу, без которой прогресс в шахматах был бы практически невозможен.
Иногда помогает в подготовке Сергей Владимирович Иванов (гроссмейстер, сотрудничал с известными гроссмейстерами Максимом Матлаковым, Алексеем Гогановым, Александром Шимановым, чемпионкой страны среди юниорок Вероникой Лежепековой, с одним из сильнейших гроссмейстеров Эстонии Александром Володиным. Прим. ред.). Он отличный наставник в профессиональной сфере. Если говорить о «духовных» помощниках по жизни, то это, конечно, мои родители. Они поддерживали и продолжают поддерживать меня во всем. Папа тоже любит шахматы, но он не профессиональный спортсмен.
Тебе всегда нравилось раздавать указания ферзям, ладьям и королям?
Кризисы случались. Был момент, когда мне хотелось бросить все: успехи казались не такими значительными, а игра — не такой интересной. Родители в этот период сказали, что я могу спокойно уйти из спорта, если не хочу заниматься — они всегда за любое мое решение, дают мне важное право выбора. Наверное, поэтому я и не бросила. Это как с татуировками в переходном возрасте: когда тебе, наконец, разрешают сделать себе тату, то желание сразу куда-то исчезает. Мне хотелось показать, что я могу добиться чего-то в шахматах, что я люблю это дело.
Как ход конем качает мозг, польза комбинаторики, стратегия (и крокодил) на чемпионате мира
Что в твоем шахматном омуте памяти?
Первое, конечно, первенство Европы. Это был главный толчок к моему развитию. После него я и перешла к Каштанову, стала заниматься больше.
Классно вспоминать и прошедший чемпионат мира в Бразилии. Мы видели крокодила: он вылез из канала, когда мы гуляли. Этого я точно никогда не забуду. Яркая ностальгия по совместным вечерам с командой России: вспоминаю, как мы собирались вместе по вечерам, играли в волейбол, ели кокосы.
Расскажи про подготовку к ЧМ.
В этот раз я, прежде всего, ездила на сборы в Сочи и тренировалась там вместе с другими участницами женской сборной. К турнирам всегда готовлюсь с тренером: мы разбираем дебюты соперниц, их стиль. Примерно то же самое делаем на самих соревнованиях. Сначала смотрим, как действует оппонент, наблюдаем за его партией, а потом определяем, как я буду выступать против него. Успешную стратегию нужно выбирать, опираясь на соперника. Например, если он атакует, то иногда выгодно направить атаку на себя. Соперник всегда может ошибиться.
Как ты считаешь, шахматы «прокачивают» мозг и повышают интеллект? Есть исследования, которые утверждают, что связь между правильным ходом конем и высоким IQ сильна.
У меня не было периода, когда я не играла. Поэтому по себе судить не могу. Однако наблюдая за коллегами, могу сказать что они правда разносторонние и начитанные люди, с ними увлекательно общаться на разные темы, не только про спорт. Хотя я думаю, что все-таки многое зависит от личности. Возможно, это и в обратную сторону работает: например, человек с определенными интеллектуальными способностями начинает заниматься шахматами, и они даются ему немного легче.
Какими качествами должен обладать классный игрок?
Могу провести аналогию с математикой — для нас, шахматистов, тоже важна точность, комбинаторика, дальновидность. Нужно постоянно рассчитывать варианты, шаги. Для успешных турниров это ценно.
Вопрос киберэпохи: по подкастам и онлайн-урокам можно научиться взаимодействию фигур?
Чтобы освоить шахматы на высоком уровне, советую брать уроки у профессионального тренера. Конечно, все зависит от цели, с которой человек приходит в игру — думаю, что при большом желании нет ничего невозможного, но все-таки лучше всегда обращаться к специалисту.
Ольга на чемпионате мира в Бразилии
Бразильский крокодил, встретившийся сборной России по шахматам
Как говорит герой премии «ТОП50»-2024, президент одного из самых успешных биотех-холдингов страны «Алкор Био» Дмитрий Полынцев, чтобы стать успешным в своей сфере, надо быть человеком-крокодилом, и всегда двигаться только вперед.
Спорт без стекла, аутсайдер-стереотипы, IT-будущее
А как в шахматах с конкуренцией?
Было достаточно неприятных случаев: особенно обидно, когда ссоры случаются с друзьями, приятелями. Но несмотря на это, я бы сказала, что наше комьюнити достаточно приятное. Не было такого, как, например, в модельном бизнесе, что конкуренты подмешивают друг другу стекло в тональник.
На самом чемпионате мира я была на пьедестале не одна, со мной его делила Амина Кирбякова (участница сборной Казахстана, международный мастер FIDE уступила Ольге первенство по дополнительным показателям. Прим. ред). Мне было приятно с ней общаться, она — хороший человек. Я не чувствовала никакой зависти.
Наибольший пик соперничества в нашей сфере, мне кажется, среди детей. Маленькие шахматисты еще не зрелые, задеть соперника для них — мотивация. Потом, с возрастом, это уходит. Хотя, я считаю, что здоровая конкуренция нужна, без нее сложно расти. Все же у нас спорт «дуэльный» , поэтому командный дух сложно поймать. Каждый больше сосредоточен на личном развитии. Думаю, это даже к лучшему.
Как ты относишься к стереотипу, что шахматы — мужской спорт?
Вообще, как бы это ни звучало, я считаю, что парням, в какой-то степени правда легче.
Дело, видимо, в историческом старте: первый мужской чемпионат мира состоялся в 1886 году, а первый женский — в 1927 году. Посмотрим на статистику: женщины составляют чуть более 15% от общего числа активных игроков, зарегистрированных в FIDE. Среди гроссмейстеров девушки составляют лишь около 1%. На 2024 год, звание «гроссмейстер России» имеют 35 мужчин и 15 женщин.
Да, гораздо больше успешных мальчиков, чем девочек, но это не значит, что нам путь закрыт, наоборот! В современном спорте все адаптировано, есть и мужские, и женские соревнования. Я иногда играю с мужчинами (полезно вступать с ними в противостояние!), но с девушками интереснее — они более эмоциональны, а у парней стиль спокойнее.
Как тебе «Ход королевы»?
Интересно. Но смотрела я расслабленно, просто как очередной сериал. С профессиональной стороны там мало что соответствует действительности, много художественного (в частности шоу критиковалось многими за игровые неточности: отказ от партии после одного хода, предложение ничьей в тех ситуациях, когда это невозможно. Прим. ред.). Это не вызывало у меня негативных чувств: сюжет мне понравился. Его не нужно рассматривать как руководство, лучше просто наслаждаться историей и картинкой.
А сейчас тебе, как выпускнице, чилл только снится? Поделишься академическими планами?
Совмещать профессиональную игру с вузом сложнее, чем со школой. Поэтому я стараюсь внимательно подойти к вопросу о моей будущей карьере. Сдала на ЕГЭ предметы, нужные для IT-специальностей, скорее всего, выберу направление, связанное с технологиями и компьютерами. Я кое-что знаю об этой сфере, мои родители — айтишники, поэтому, думаю, подобные профессии могут мне подойти.
Не думала посвятить себя шахматам от и до?
Хочу получить образование и успевать при этом играть. Люблю наш спорт, но не уверена, что хочу заниматься им дальше настолько усиленно. Как это ни печально, таким образом зарабатывать тяжело. Легче стать, например, тренером. У меня есть один ученик, которому я помогаю готовиться к состязаниям, но больше взять, наверное не готова. Двумя словами: будущее туманно.
Сама сейчас тренируешься?
Да, я активно занимаюсь подготовкой к женской высшей лиге. Она пройдет в Липецке с 25 июня по 6 июля.
Текст: Маргарита Тугарева
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