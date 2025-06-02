Роман Ротенберг отправлен в отставку с должности главного тренера СКА.

«При этом Совет директоров отметил большой вклад, который внес Р.Б. Ротенберг за годы работы в системе ХК СКА в развитие команды и детско-юношеского хоккея», — говорится в сообщении.

Ранее 2 июля в СМИ появились новости о том, что Ротенберг покинет пост главного тренера хоккейного клуба СКА, который занимал с января 2022 года. Об этом писал «Матч ТВ» со ссылкой на решение нового совета директоров.

Кадровые перестановки такого масштаба списывают на неудачи СКА в спортивном сезоне. До Ротенбера свои должности оставили совет директоров и операционный менеджмент клуба. А новым главой совета директоров стал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Роман Ротенберг (1981) — российский предприниматель, спортивный функционер и хоккейный тренер. Возглавляет команду-лидер Континентальной хоккейной лиги, руководит штабом сборных страны, тренирует молодежную сборную России. Получил образование в European Business School в Лондоне, где защитил магистерскую диссертацию по предпринимательскому менеджменту. В 2005 возвращается в Россию, где начал карьеру в «Газпром экспорт», а затем стал вице-президентом «Газпромбанка». С 2008 года развивает хоккейный спорт в России: занимает должности заместителя генерального директора ООО «КХЛ-Маркетинг» и вице-президента по маркетингу и развитию бизнеса хоккейного клуба СКА. С января 2022 года был главным тренером СКА Петербург. Ротенберг основал холдинг «Спортконцепт», включающий компании «Доктор Спорт» (бренд Vitawin) и «Росспорт». Холдинг занимается производством спортивного питания и экипировки.