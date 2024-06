Как Роман Ротенберг превратил Петербург в хоккейную столицу России

МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ СКА И ПЕРВЫЙ КУБОК

Кажется, в 2020-х Петербург превратился в столицу российского хоккея не без вашей помощи. А с чего все начиналось?

Когда в 2011-м меня пригласили в СКА, хоккей в Петербурге был даже не на вторых ролях. Конечно, все знали великую историю клуба, который играл в чемпионате СССР с 1946 года, но в начале нулевых у команды не было даже своей постоянной арены — играли то в «Юбилейном», то в Ледовом дворце. Хоккей был не в приоритете — вплоть до того, что площадки, когда были концерты, «выгоняли» СКА. Изменить ситуацию можно было только с помощью болельщиков — чтобы петербуржцы хотели ходить на каждую игру СКА, чтобы наравне с «Зенитом» воспринимали команду как часть городской ДНК. Так я поставил себе первую задачу — сделать все возможное, чтобы заполнить трибуны. До своего прихода в СКА я несколько лет работал в Континентальной хоккейной лиге: много летал по стране, видел, как развиваются в хоккейном плане разные города России. Поэтому хорошо понимал, что нужно делать, чтобы Петербург стал хоккейным городом номер один.

Когда поняли, что вам удалось? С первым солдаутом?

Не совсем. Да, мы собрали полный дворец в каком-то одном матче, но это ни о чем не говорит. Тут так же, как в хоккее, — недостаточно ярко выиграть одну игру, должна быть стабильность, постоянный результат. Это и есть признак мастерства. На новый уровень мы вышли после первого чемпионства в 2015-м: до этого в истории СКА была только советская «бронза», а тут команда завоевала главный трофей лиги — Кубок Гагарина. С этого момента наши шаги вперед стали более уверенными и заметными. Потому что победа определяет все.

Как вы строили работу с болельщиками?

Начали с создания атмосферы: предматчевое шоу, маскоты, музыка, мерч. Собрали все самое лучшее со всего мира — использовали примеры «Зенита», НХЛ, Английской премьер-лиги. Но не скопировали, а посмотрели, какая практика интересна и успешна, и адаптировали к российской культуре, чтобы это было родное, близкое нам и нашим болельщикам. Люди это почувствовали и пришли к нам. Теперь на игры СКА ходят как на семейное мероприятие — парами, с детьми, с друзьями. В этом сезоне мы поставили мировой рекорд по посещаемости хоккея в ледовых дворцах — игру с «Торпедо» посетили 23996 зрителей.

Вы сталкивались с хейтом?

Да. Критики было много. Когда мы только начали менять работу клуба, многие вообще не воспринимали новые идеи. Люди писали и просили больше ничего не внедрять, оставить все как есть. Но когда мы играли дома финал с «Ак Барсом» и у нас при стадионе на 12 500 мест было 200 000 заявок на игру, это всем доказало, что мы всё делаем правильно.

То есть вы были первыми в России, кто продвигал хоккей как экосистему?

В таком масштабе да. Конечно, благодаря нашему спонсору и акционеру ПАО «Газпром» у нас были возможности все реализовать. Но в первую очередь нужны идеи! Тот же самый мерч: мы первыми в России сделали вещи с клубной символикой модными. Пока большинство команд КХЛ просто продавали игровые свитеры, мы запустили тематические линейки, разработанные вместе с дизайнерами. Например, коллекцию бейсболок с надписями вроде All you need is SKA и SKA is my life — они до сих пор пользуются огромным спросом, и не только в Петербурге. Я встречал людей в таких кепках в самых неожиданных местах — от Дальнего Востока до Европы. Мы первыми стали делать коллаборации: с петербургской студенческой лабораторией «Точка кипения — ПромТехДизайн», с «Союзмультфильмом». У нас есть очень классная коллекция с принтами из советских мультиков: как Волк из «Ну, погоди!» натягивает коньки не по размеру или как нарисованные хоккеисты из «Шайбу! Шайбу!» стоят на вбрасывании. А после победы в Кубке Гагарина мы обратились к дочерям Юрия Алексеевича Галине и Елене и получили официальное разрешение на использование изображения первого космонавта в «чемпионской» линейке футболок.