Как Роман Ротенберг превратил Петербург в хоккейную столицу России

Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Бизнес», возглавляет команду-лидер Континентальной хоккейной лиги, руководит штабом сборных страны, тренирует молодежную сборную России и уже 13 лет строит мультивселенную вокруг главного хоккейного клуба Петербурга (плюс молодежка СКА-1946 в этом сезоне снова завоевала чемпионство!). Бизнес-менеджер по образованию, Роман с первых дней работы в СКА привнес новейшие стратегические и маркетинговые приемы в российский спорт: сделал модным клубный мерч, превратил матчи в шоу и вернул горожан на трибуны. А еще мы получили собственный «Хоккейный город» – учебную базу для профессиональных игроков, юниоров и детей из ДЮСШ (две ледовые арены, медцентр, супертренажеры для отработки катания и дриблинга!). Во многом благодаря Роману Петербург стал хоккейной столицей – в марте 2024-го здесь провели матч-рекордсмен по количеству зрителей (23 996 болельщиков на игре СКА — «Торпедо»!), а также приняли Матч звезд КХЛ и впервые в истории международный Кубок Первого канала.
Роман сфотографирован на учебно-тренировочной базе СКА «Хоккейный город». Ее открыли по соседству с Ледовым дворцом в Невском районе в 2017 году —за это клуб получил от правительства Петербурга награду «Инвестор года».
МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ СКА И ПЕРВЫЙ КУБОК
Кажется, в 2020-х Петербург превратился в столицу российского хоккея не без вашей помощи. А с чего все начиналось?
Когда в 2011-м меня пригласили в СКА, хоккей в Петербурге был даже не на вторых ролях. Конечно, все знали великую историю клуба, который играл в чемпионате СССР с 1946 года, но в начале нулевых у команды не было даже своей постоянной арены — играли то в «Юбилейном», то в Ледовом дворце. Хоккей был не в приоритете — вплоть до того, что площадки, когда были концерты, «выгоняли» СКА. Изменить ситуацию можно было только с помощью болельщиков — чтобы петербуржцы хотели ходить на каждую игру СКА, чтобы наравне с «Зенитом» воспринимали команду как часть городской ДНК. Так я поставил себе первую задачу — сделать все возможное, чтобы заполнить трибуны. До своего прихода в СКА я несколько лет работал в Континентальной хоккейной лиге: много летал по стране, видел, как развиваются в хоккейном плане разные города России. Поэтому хорошо понимал, что нужно делать, чтобы Петербург стал хоккейным городом номер один.
Когда поняли, что вам удалось? С первым солдаутом?
Не совсем. Да, мы собрали полный дворец в каком-то одном матче, но это ни о чем не говорит. Тут так же, как в хоккее, — недостаточно ярко выиграть одну игру, должна быть стабильность, постоянный результат. Это и есть признак мастерства. На новый уровень мы вышли после первого чемпионства в 2015-м: до этого в истории СКА была только советская «бронза», а тут команда завоевала главный трофей лиги — Кубок Гагарина. С этого момента наши шаги вперед стали более уверенными и заметными. Потому что победа определяет все.
Как вы строили работу с болельщиками?
Начали с создания атмосферы: предматчевое шоу, маскоты, музыка, мерч. Собрали все самое лучшее со всего мира — использовали примеры «Зенита», НХЛ, Английской премьер-лиги. Но не скопировали, а посмотрели, какая практика интересна и успешна, и адаптировали к российской культуре, чтобы это было родное, близкое нам и нашим болельщикам. Люди это почувствовали и пришли к нам. Теперь на игры СКА ходят как на семейное мероприятие — парами, с детьми, с друзьями. В этом сезоне мы поставили мировой рекорд по посещаемости хоккея в ледовых дворцах — игру с «Торпедо» посетили 23996 зрителей.
Вы сталкивались с хейтом?
Да. Критики было много. Когда мы только начали менять работу клуба, многие вообще не воспринимали новые идеи. Люди писали и просили больше ничего не внедрять, оставить все как есть. Но когда мы играли дома финал с «Ак Барсом» и у нас при стадионе на 12 500 мест было 200 000 заявок на игру, это всем доказало, что мы всё делаем правильно.
То есть вы были первыми в России, кто продвигал хоккей как экосистему?
В таком масштабе да. Конечно, благодаря нашему спонсору и акционеру ПАО «Газпром» у нас были возможности все реализовать. Но в первую очередь нужны идеи! Тот же самый мерч: мы первыми в России сделали вещи с клубной символикой модными. Пока большинство команд КХЛ просто продавали игровые свитеры, мы запустили тематические линейки, разработанные вместе с дизайнерами. Например, коллекцию бейсболок с надписями вроде All you need is SKA и SKA is my life — они до сих пор пользуются огромным спросом, и не только в Петербурге. Я встречал людей в таких кепках в самых неожиданных местах — от Дальнего Востока до Европы. Мы первыми стали делать коллаборации: с петербургской студенческой лабораторией «Точка кипения — ПромТехДизайн», с «Союзмультфильмом». У нас есть очень классная коллекция с принтами из советских мультиков: как Волк из «Ну, погоди!» натягивает коньки не по размеру или как нарисованные хоккеисты из «Шайбу! Шайбу!» стоят на вбрасывании. А после победы в Кубке Гагарина мы обратились к дочерям Юрия Алексеевича Галине и Елене и получили официальное разрешение на использование изображения первого космонавта в «чемпионской» линейке футболок.
ЭВОЛЮЦИЯ СПОРТА И ШАХМАТЫ НА ЛЬДУ
Из команды, у которой не было своего льда, СКА превратился в клуб с собственным «Хоккейным городом» на «Проспекте Большевиков». Мы с вами сейчас здесь разговариваем, и вокруг невероятное количество детей, которые пришли тренироваться.
Мы понимали, что добиться стабильного результата можно, только выстроив экосистему. И основа всего — дети. Когда дети занимаются в спортшколе, в эту жизнь автоматически вовлекаются родители, семьи — так растет хоккейная культура. Сейчас в нашей Академии СКА (10 школ в Петербурге, Ленобласти, Москве, Калининграде!) занимаются 1 200 детей. А «Хоккейный город» — не просто база для спортсменов системы СКА, здесь тренируются и ребята из команды мастеров, и самые маленькие детишки из ДЮСШ. Мы создали уникальный Центр хоккейного развития с самыми передовыми тренажерами. Здесь даже профессиональные игроки могут поработать над своими слабыми сторонами. А для наших воспитанников это фантастическая возможность с детства оттачивать важнейшие навыки: элементы катания (вплоть до положения рук, головы и корпуса), броски, дриблинг. Здесь все организовано так, чтобы всесторонне развивать детей: они могут заниматься тут и фигурным катанием, и единоборствами, и гимнастикой.
Зачем хоккеистам единоборства и фигурное катание?
Если детишек правильно тренировать, хоккей принесет только пользу. Да, не все станут Овечкиными и Малкиными, но хоккей точно улучшает мышление, влияет на скорость принятия решений, учит видеть ситуацию на несколько ходов вперед — шахматы на льду! Я это вижу по своему сыну: как он действует на льду, когда есть доля секунды, чтобы решить, что делать дальше. И как ему потом легче даются учеба в школе, экзамены и любые стрессовые ситуации. Это очень интересно. То есть если правильно все сбалансировать, хоккей помогает в гармоничном развитии ребенка.
Раз вы главный тренер основной команды, вникаете в процессы всей системы СКА? Или делегируете?
Главный тренер обязан быть в курсе всего: ходить на матчи молодежки, Высшей хоккейной лиги, детей. Конечно, я не могу делать это в одиночку, у меня есть помощники. Вместе мы выстраиваем единую систему игры СКА. Раньше детским тренерам нужно было самостоятельно придумывать какие-то импровизированные упражнения, работать методом проб и ошибок. А сейчас есть тренажеры, супервайзеры, опыт предыдущих поколений. Легендарный тренер Анатолий Владимирович Тарасов в свое время приглашал на лед фигуристов, и они показывали хоккеистам какие- то элементы, типа «корабликов», чтобы улучшить катание. Тогда это воспринималось как блажь, никто так не делал. Герман Титов (серебряный призер Олимпиады в Нагано. — Прим. ред.) рассказывал: когда в 1993 году на сборах им дали сделать похожее упражнение, почти никто из команды не смог — и это были серьезные игроки, чемпионы мира, олимпийские чемпионы! А сейчас дети восьмилетние в хоккейных школах «кораблики» крутят. В этом и есть эволюция хоккея.
Какой вы руководитель?
Для меня ключевое — коммуникация. Я должен общаться с каждым и до каждого донести наши цели. И как главный тренер, и как руководитель коллектива. Команда — это же не только игроки, это большое количество людей, которые вовлечены в работу и так же вкладываются в результат: точильщики, массажисты, доктора, менеджеры, селекционеры — все.
Вы принимаете обратную связь? Коллеги могут прийти к вам со своими идеями?
Ко мне не то что можно подойти с идеей, я требую этого! Когда у человека нет инициативы — вот это плохо, это меня настораживает. Значит, нет интереса, нет мотивации развивать наш клуб.
А если у человека к вам разговор, не связанный с хоккеем?
Я стараюсь каждому помочь с любыми вопросами, человеческое отношение должно быть во всем. Мне могут ночью позвонить игроки, бывало и такое. Я не могу позволить себе выключить телефон, хотя, может, это и неправильно. А иначе никак, это судьба! Иначе эти люди не будут биться за тебя на льду.
Когда вы в последний раз отдыхали?
В прошлом году. (Смеется.) Хоккей забирает 24 часа в сутки. Когда идет сезон, у нас от силы бывает один выходной в две недели — и это еще, можно сказать, повезло. Выезды на Дальний Восток, в Сибирь, игры через день… Даже сейчас, в межсезонье, времени нет: это у игроков есть месяц отпуска, а тренерскому штабу надо думать, как собрать команду на следующий сезон, что в стратегии поменять, чтобы результат улучшить. Вот в этом году плей-офф встреча на следующее утро была с кандидатами в команду. Не было возможности переводить дух, да я и не хотел. Надо было пообщаться с этими игроками: если бы я к ним не полетел, они бы ушли в другой клуб.
А ведь у вас, помимо СКА, есть еще и работа с молодежной сборной «Россия 25».
Да, после окончания сезона в КХЛ у нас был сначала турнир в Казахстане, потом игры в Омске, Туле, завершилась серия с белорусами в Минске. Ребята — молодцы, могли в мае отдыхать, а они приехали играть за сборную. Кроме того, что это отнимает много сил, это огромная ответственность. Я очень благодарен каждому, что они сделали такой выбор.
Как сейчас живет сборная, когда российских хоккеистов отстранили от международных соревнований?
В нашей ситуации мы в сборной должны всем доказывать, что Россия — хоккейная держава номер один в мире, что мы достойны играть на чемпионате мира, вернуться на Олимпиаду. Играть, выигрывать, показывать свой лучший хоккей.
КАК ТЕАТР ПОМОГАЕТ ИГРАТЬ В ХОККЕЙ
Насколько эмоционально вы реагируете на ситуацию в игре?
На льду происходит жизнь, в этом и есть прелесть хоккея. Все может поменяться за минуту. Ведешь 5:0, один человек сыграл не в полную — и все переворачивается, а через пять минут счет может быть 5:6. Нужно быть готовым к любым переменам. Бывают такие матчи, когда надо отдать все эмоции, чтобы победить. И да, на следующий день настигает опустошение. Это же серьезная проблема в профессиональном спорте: у многих проблемы со сном! Во время плей-офф приходишь домой и не можешь уснуть до четырех утра — мозг не отключается. А сон — ключевое в восстановлении, приходится подключать докторов, психологов, чтобы правильно восстанавливать игроков.
А сами как восстанавливаетесь?
Хожу поиграть в хоккей. (Смеется.) Когда ты сам на льду — это совсем не то же самое, что руководить игрой на лавке. Другая нагрузка, здорово голову переключает. Но иногда бывает, нужно и совсем отключиться, в лес пойти погулять.
В каких лесах гуляете?
Да вот под Петербургом. Люблю нашу природу с детства — я ведь родился в Токсове. То есть физически-то я родился на Васильевском острове, в роддоме имени Отта. А жили мы в Ленобласти.
Ваши любимые места в Петербурге?
Исаакиевская площадь — неподалеку жил дедушка. Памятник Петру Первому — говорю вам это, а сам вспоминаю семейный альбом и свадебный снимок родителей у Медного всадника. Эрмитаж люблю, театры — Мариинский, Михайловский. Мы, кстати, и с командой ходили, и игрокам билеты дарили. Придумали такую традицию: в конце тренировки даем ребятам разные упражнения, несерьезные, чтобы поднять эмоциональный фон. А победитель выигрывает билеты в театр. За сезон не осталось ни одного игрока, который бы ни разу не выиграл. А потом они и сами начали ходить. С семьями, с женами. Я всегда говорю: чтобы играть в хоккей на высоком уровне, нужно быть всесторонне развитым — не только на коньках хорошо кататься или уметь шайбу точно бросить.
Текст: Неля Валиева, Михаил Стацюк
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Александра Сухоненкова
Визаж и волосы: Мария Евсеева
Свет: Айрат Муратов SKYPOINT
«Собака.ru»
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