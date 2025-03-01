Дзюба стал вторым рекордсменом по голам в истории российского футбола

Дзюба повторил рекорд Кержакова и на 70-й минуте забил мяч. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Гола Дзюбы не хватило «Акрону», чтобы обойти «Пари Нижний Новгород», пишет РБК.

Александр Кержаков (лауреат ТОП-50 Собака.ru) завершил карьеру в 2017 году. Он забил 233 гола в официальных матчах. Теперь 36-летний Дзюба догнал в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. В 2021 году Дзюба побил еще один рекорд, но уже по числу голов в истории чемпионата России. Тогдашнего нападающего петербургского клуба «Зенит» Артема Дзюбу признали лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. На его счету было 144 забитых мяча. Теперь ему осталось четыре голевых действия, чтобы повторить рекорд Дмитрия Лоськова (120+145) в чемпионатах России по системе «гол+пас».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 11 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи. Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным обладателем Суперкубка. Футболист выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Ранее играл за «Спартак» (Москва), «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал» (Тула), турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив» (Москва).