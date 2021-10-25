Артем Дзюба побил рекорд по числу голов в истории чемпионата России

После гола с пенальти в матче со «Спартаком», который завершился со счетом 7:1 в пользу «Зенита», на счету Дзюбы теперь 144 мяча — по этому показателю он обошел многолетнего рекордсмена, Олега Веретенникова (143 гола). Третье место в рейтинге занимает экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков (139).

«Артем Дзюба — отныне лучший бомбардир в истории чемпионата России. Сине-бело-голубые поздравляют Артема Дзюбу с отличным статистическим достижением и желают поднять рекордную планку на максимально возможную высоту!» — поздравляют нападающего в «Зените».

Напомним, в сентябре нападающий петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам Чемпионата мира по футболу 2022 года. Свое решение он объяснил тем, что «пока не набрал оптимальную форму».