Петербуржец Андрей Калина завоевал золотую медаль на Паралимпиаде-2024

Говоря о завоевании седьмой золотой медали Паралимпийских игр, Андрей Калина отметил, что заплыв «прошёл под контролем», а также заявил что посвящает эту и другие победы своему сыну. «Победу посвящаю сынуле. 2 сентября ему [исполнится] годик, самый главный мой болельщик. Это седьмая золотая медаль. Все семь [посвящаю] сыну», — рассказал Калина для ТАСС.

Российской сборной в Париже он принес первое золото. Пловцы из России завоевали еще восемь медалей. Серебро взяли Владимир Даниленко, Владимир Сотников и Кирилл Пульвер. У последнего есть еще и бронза. Бронзовые медали также выиграли Дарья Лукьяненко, Валерия Шабалина, Виктория Ищуилова и Андрей Вдовин.

Несколько лет назад Андрей Калина дважды взял золото на Паралимпиаде в Токио. Вспоминаем наше интервью со спортсменам. 3 года назад он рассказал редакции «Собака.ru» о том, с какими сложностями он столкнулся, начиная карьеру, почему, приехав в Россию в 2015 году, он решил жить в Петербурге, а также о том, как паралимпийское движение делает людей с особенностями здоровья более заметными для общества.