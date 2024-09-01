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Спорт

Петербуржец Андрей Калина завоевал золотую медаль на Паралимпиаде-2024

Он занял первое место, участвуя в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом. Наш спортсмен смог сумел преодолеть вышеуказанное расстояние всего за 1 минуту 9,02 секунд. Свою победу он посвятил сыну.

Фото из личного архива Андрея Калины

Говоря о завоевании седьмой золотой медали Паралимпийских игр, Андрей Калина отметил, что заплыв «прошёл под контролем», а также заявил что посвящает эту и другие победы своему сыну. «Победу посвящаю сынуле. 2 сентября ему [исполнится] годик, самый главный мой болельщик. Это седьмая золотая медаль. Все семь [посвящаю] сыну», — рассказал Калина для ТАСС.

Российской сборной в Париже он принес первое золото. Пловцы из России завоевали еще восемь медалей. Серебро взяли Владимир Даниленко, Владимир Сотников и Кирилл Пульвер. У последнего есть еще и бронза. Бронзовые медали также выиграли Дарья Лукьяненко, Валерия Шабалина, Виктория Ищуилова и Андрей Вдовин.

Несколько лет назад Андрей Калина дважды взял золото на Паралимпиаде в Токио. Вспоминаем наше интервью со спортсменам. 3 года назад он рассказал редакции «Собака.ru» о том, с какими сложностями он столкнулся, начиная карьеру, почему, приехав в Россию в 2015 году, он решил жить в Петербурге, а также о том, как паралимпийское движение делает людей с особенностями здоровья более заметными для общества.

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