Домашние матчи хоккейного клуба СКА пройдут в Ледовом дворце, а не в новом здании «СКА Арены»

Домашние матчи хоккейного клуба СКА предстоящего сезона КХЛ команда будет проводить в Ледовом дворце, а не на новой «СКА Арене».

«СКА является организатором матчей и заботится о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр… В Ледовом дворце СКА имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лед первоклассного качества», — сообщили в хоккейном клубе.

В СКА отметили, что по оценке экспертов на устранение всех недостатков и недоработок потребуется длительное время, учитывая масштаб «СКА Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности. При этом в клубе конкретные сроки завершения работ не называют.

«Надеемся, что в последующих сезонах необходимые технические, организационные, финансовые и коммерческие условия будут созданы и для возможного использования Арены на проспекте Юрия Гагарина», — добавили в пресс-службе клуба.

Напомним, в начале июня на «СКА Арене» произошел пожар. На крупнейшем в мире хоккейном стадионе на проспекте Юрия Гагарина огонь повредил поверхность арены, часть трибун и видеоборты, установленные по периметру ледовой площадки. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность проводки.