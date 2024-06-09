Новый спорткомплекс «СКА Арена» в Петербурге пострадал во время ночного пожара

На крупнейшем в мире хоккейном стадионе на проспекте Юрия Гагарина ночью произошел крупный пожар. По предварительным данным, огонь повредил поверхность арены, часть трибун и видеоборты, установленные по периметру ледовой площадки.
Площадь возгорания составила порядка 225 м2. В результате инцидента пострадала поверхность арены, часть трибуны и рекламные щиты. Сумма ущерба пока устанавливается. Об этом сообщает 78.ru.
Представители хоккейного клуба СКА, домашним стадионом которого является «СКА Арена», пока что не комментировали информацию о пожаре. Предварительной причиной возгорания названа неисправная проводка.
Напомним, что стоимость построенной в Петербурге «СКА-Арена» оценивали в 60 млрд рублей. Его ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года. А в феврале 2024-го там состоялся первый официальный матч между петербургским СКА и «Сочи».
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