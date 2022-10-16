Женская команда «Зенит» впервые стала чемпионом Суперлиги по футболу

Женский «Зенит» досрочно впервые в своей истории стал чемпионом российской Суперлиги. Футболисткам удалось это сделать за два тура до конца сезона. Интересно, что в этом году петербургская команда не проиграл ни одного матча, одержав 17 побед и 5 раз сыграв вничью. При этом петербургская команда стала самой результативной в сезоне: в 21 матче сине-бело-голубые забили 47 голов, а пропустили всего 5 мячей. Лучшим бомбардиром стала Ана Диаш, на счету которой 12 забитых голов в Суперлиге.

Награждение чемпионок пройдет на стадионе «Смена» на улице Верности 21 октября после домашнего матча «Зенит» ― ЦСКА.