Женское дело: кто тренирует и кто играет в первой команде «Зенита», состоящей только из девушек

Ольга Порядина четыре раза становилась чемпионом России как игрок (защитница!), а теперь поведет «Зенит» к медалям как главный тренер.

Ольга Порядина

«Зенит» — новичок в женском футболе, но команда с таким названием не может не быть амбициозной. Понятно, что первый год будет очень тяжелым для нас, но уже во втором сезоне мы планируем бороться за попадание в Лигу чемпионов и чемпионский титул.

На женских футбольных матчах в России всегда мало зрителей. Но это поправимо. Посмотрите на США, у их сборной больше титулов, чем у мужской! Просто нужно внимание СМИ и большие победы. Когда наши гандболистки выиграли Олимпийские игры в 2016 году, родители сразу повели дочек в гандбольные секции. Будет успех, поведут и в футбол!

Отношение к девочкам в футболе до сих пор предвзятое. Иногда диву даюсь — женщина в тхэквондо, борьбе и даже боксе воспринимается более лояльно, чем футболистка. Часто бывает так, что девочка хочет играть и тренер видит в ней потенциал, но родители предпочитают отдать ее в более «женственный» вид спорта, например, в гимнастику.

Моя мама не сразу приняла то, что я хочу профессионально играть в футбол. Папа-то был сразу за. Пришлось принять мамино условие и параллельно с занятиями футболом окончить музыкальную школу. Мама очень переживала за меня, когда я играла (на поле, а не на фортепиано и домре!), я даже запрещала ей ходить на стадион. Каждое мое падение и столкновение было для нее огромным стрессом.

Гипотетически, я бы хотела поработать с мужской командой. Это не мечта и не цель, но было бы интересно. Помню, видела матч юношеских сборных Италии и Англии до 16 лет, тренером итальянцев была девушка. У нее был полностью мужской штаб, и все, игроки, коллеги, беспрекословно ее слушались. Тогда подумала, вот мне бы так! В конце концов, есть еще примеры — француженка Корин Дьякр, которая сейчас работает с женской сборной своей страны, три года успешно возглавляла мужской «Клермон». Причем я хотела бы именно тренировать, административная работа мне неинтересна.