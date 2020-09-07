В Петербурге пал последний оплот неравноправия и наступил гендерный баланс: империя «Зенит» собрала женскую футбольную команду. «Собака.ru» поговорила с тренером Ольгой Порядиной и представляет игроков команды.
Женское дело: кто тренирует и кто играет в первой команде «Зенита», состоящей только из девушек
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Слева направо на Славяне: блуза и брюки Isabel Marant (Babochka Concept Store), ботильоны Isabel Marant (ДЛТ), серьги Caviar Jewellery; на Татьяне: платье Givenchy, ботинки Gianvito Rossi (все — ДЛТ), цепи с подвесками Caviar Jewellery; на Кристине: платье Isabel Marant (Babochka Сoncept Store), сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ); на Юлии: жакет Valentino (Babochka Сoncept Store), ремень The Row (DayNight), брюки Balmain, ботильоны Giuseppe Zanotti Design (все — ДЛТ); на Екатерине: комбинезон Stella McCartney (Babochka Concept Store), ботильоны Gianvito Rossi (ДЛТ), серьги и цепь Caviar Jewellery; на Дарье: джемпер Celine, брюки Ruban, босоножки Saint Laurent Paris (все — ДЛТ), цепь с подвеской и цепь с кулоном Caviar Jewellery; на Екатерине: комбинезон Stella McCartney, сапоги Gianvito Rossi (все — ДЛТ), ремень Balenciaga (DayNight), серьги Caviar Jewellery; на Марии: комбинезон Philosophy di Lorenzo Serafini, ботильоны Gianvito Rossi (все — ДЛТ), топ 404 not found , серьги Caviar Jewellery; на Людмиле: топ Solace, сабо Bottega Veneta (все — ДЛТ), брюки Isabel Marant Etoile, серьга Jil Sander (DayNight), серьга Caviar Jewellery; на Кристине: куртка и шорты Isabel Marant, ботильоны Bottega Veneta (все — ДЛТ); на Ольге: комбинезон Bottega Veneta, казаки Saint Laurent Paris (все — ДЛТ), цепь с кулоном Givenchy (DayNight); на Вере: боди Redemption (DayNight), шорты Stella McCartney (ДЛТ)
Ольга Порядина четыре раза становилась чемпионом России как игрок (защитница!), а теперь поведет «Зенит» к медалям как главный тренер.
Ольга Порядина
«Зенит» — новичок в женском футболе, но команда с таким названием не может не быть амбициозной. Понятно, что первый год будет очень тяжелым для нас, но уже во втором сезоне мы планируем бороться за попадание в Лигу чемпионов и чемпионский титул.
На женских футбольных матчах в России всегда мало зрителей. Но это поправимо. Посмотрите на США, у их сборной больше титулов, чем у мужской! Просто нужно внимание СМИ и большие победы. Когда наши гандболистки выиграли Олимпийские игры в 2016 году, родители сразу повели дочек в гандбольные секции. Будет успех, поведут и в футбол!
Отношение к девочкам в футболе до сих пор предвзятое. Иногда диву даюсь — женщина в тхэквондо, борьбе и даже боксе воспринимается более лояльно, чем футболистка. Часто бывает так, что девочка хочет играть и тренер видит в ней потенциал, но родители предпочитают отдать ее в более «женственный» вид спорта, например, в гимнастику.
Моя мама не сразу приняла то, что я хочу профессионально играть в футбол. Папа-то был сразу за. Пришлось принять мамино условие и параллельно с занятиями футболом окончить музыкальную школу. Мама очень переживала за меня, когда я играла (на поле, а не на фортепиано и домре!), я даже запрещала ей ходить на стадион. Каждое мое падение и столкновение было для нее огромным стрессом.
Гипотетически, я бы хотела поработать с мужской командой. Это не мечта и не цель, но было бы интересно. Помню, видела матч юношеских сборных Италии и Англии до 16 лет, тренером итальянцев была девушка. У нее был полностью мужской штаб, и все, игроки, коллеги, беспрекословно ее слушались. Тогда подумала, вот мне бы так! В конце концов, есть еще примеры — француженка Корин Дьякр, которая сейчас работает с женской сборной своей страны, три года успешно возглавляла мужской «Клермон». Причем я хотела бы именно тренировать, административная работа мне неинтересна.
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Корин Дьякр
Футболисток иногда обвиняют в том, что они бегают медленнее, чем мужчины и хуже борются. Понятно, что природу не обманешь, и в скорости женщины действительно уступают мужчинам. Но борьба в наших матчах очень интенсивная, а уж если футболистку разозлили на поле, то страсти будут кипеть круче, чем в любом мужском матче.
Я не диктатор и не демократ. Я требую от девочек дисциплины и на поле, и за его пределами, но не прессую их — в команде должно быть доверие. К тому же, футболистки во многом дисциплинированнее своих коллег-мужчин. Тренерская установка для них — это то, что надо выполнять беспрекословно. Мои слова ранее подтверждали и бывший тренер женской сборной России Игорь Шалимов, и Александр Григорян, выводивший женскую «Звезду-2005» в финал Лиги чемпионов. Оба сейчас работают в мужском футболе (Шалимов тренирует грозненский «Ахмат», Григорян — армянский «Урарту». — Прим. ред.) и знают, о чем говорят.
Активность футболисток в соцсетях — это хорошо. Например, Надю Карпову (нападающая испанской «Севильи» и сборной России — Прим. ред.) во многом прославил ее инстаграм, у нее уже больше ста тысяч подписчиков.
Мой идеал тренера — Пеп Гвардиола, игрока — Лионель Месси. Из женщин больше всех нравится норвежка Ада Хегерберг, ставшая первой футболисткой, получившей «Золотой мяч», когда появилась женская номинация (приз лучшему игроку Европы, ежегодно вручаемый журналом France Football. Считается самой престижной индивидуальной наградой в футболе. — Прим. ред.).
Сейчас в составе женской команды «Зенит» 14 футболисток — они приехали в Петербург из разных концов страны и будут вести сине-бело-голубых к славе и трофеям.
Екатерина Морозова
29 лет, защитница
Уроженка Кемерово точно не даст себя в обиду. В детстве параллельно с футболом занималась карате, имеет юношеский разряд по этому виду спорта. В Петербург (непитично!) переехала из Москвы.
Ксения Олексюк
16 лет, нападающая
В жилах Ксении течет сине-бело-голубая кровь. До «Зенита» профессионально играла исключительно в мини-футбол и теперь готова реализоваться в большом.
Ксения Батова
17 лет, нападающая
Как и Олексюк, Ксения Батова — воспитанница петербургской СДЮШОР «Аврора». В детстве наводила ужас на вратарей соперников, забивала им десятки голов и получала награды как лучший бомбардир турниров.
Елена Брусова
17 лет, нападающая
Елена успела попробовать себя в огромном количестве видов спорта, которые запросто могли вытеснить футбол. Она играла в волейбол, профессионально занималась городошным спортом (!) и даже получила звание мастера спорта по спортивному ориентированию.
Людмила Шадрина
27 лет, защитница
У Людмилы, которая теперь будет цементировать оборону «Зенита», хватает увлечений помимо футбола. Она владеет салоном красоты в Подмосковье, активно ведет «Инстаграм». На левой руке Людмилы эффектное тату — стилизованная женщина-весы (знак зодиака Людмилы) и римская цифра V — это символ победы и номер, под которым Шадрина играет.
Вера Симановская
22 года, полузащитница
В «Зенит» Вера приехала действующей чемпионкой России. Пока все отмахиваются от якобы несчастливого числа 13, она принципиально играет только под этим номером. В ЦСКА была душой компании и главной заводилой раздевалки, переезд в Петербург вряд ли сделает ее интровертом.
Мария Дигурова
25 лет, полузащитница
Мария родилась во Владикавказе, все детство ходила на матчи местной «Алании», но в футбол влюбилась, увидев по телевидению Роналдиньо. Координацию движений и ловкость оттачивала на занятиях национальными танцами — осетинскими!
Юлия Запотичная
31 год, защитница
В родном Ростове-на-Дону Юлия серьезно занималась пулевой стрельбой, но для этого занятия не хватило усидчивости. Некоторое время мужественно тренировала детей, не прекращая карьеру.
Кристина Фролова
27 лет, полузащитница
Уроженка Усмани (Липецкая область) — игрок опытный. В этом году Кристина отметит юбилей профессиональной карьеры: первый матч она провела 23 мая 2010 года. До «Зенита» четыре сезона отыграла за «Дончанку» из Новошахтинска.
Кристина Федорова
26 лет, вратарь
Как и многие футболисты, Кристина начинала свою карьеру в нападении. Но желание руководить и быть главной — святое, поэтому Кристина стала вратарем. Как и большинство киперов, очень не любит бегать.
Татьяна Степанова
22 года, полузащитница
Карьера Татьяны ковалась в суровых условиях — она росла в Ухте (республика Коми), где не было футбольной секции для девочек, поэтому Степанова тренировалась и играла с парнями, часто становилась лучшей на мужских турнирах.
Екатерина Сочнева
32 года, полузащитница
Прима и самый титулованный игрок «Зенита». Екатерина дважды выигрывала чемпионат России, трижды участвовала в чемпионатах Европы и единственная в команде носит гордое звание мастера спорта России.
Славяна Астанкова
26 лет, полузащитница, нападающая
Обладательница самого необычного имени (спасибо маме!) в составе «Зенита». В детстве играла в одной команде с Запотичной, но всегда стремилась забивать и заиграла ближе к атаке. Кумиром называет «красавчика» Артема Дзюбу.
Текст: Игорь Топорков
Фото: Саша Чайка
Стиль: Эльмира Тулебаева. Ассистенты стилиста: Аня Помыканова, Кристина Анашкина. Визаж и волосы: Евгения Сомова, Катя Курта, Юлия Грабина
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