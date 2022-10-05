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Спорт

Международная ассоциация бокса вновь допустит до соревнований спортсменов из России и Беларуси

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Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.

Shutterstock.com

«Совет директоров IBA проголосовал за отмену своего предыдущего решения и немедленное разрешение боксерам России и Беларуси участвовать в соревнованиях IBA. IBA твердо верит, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», – указано на сайте ассоциации.

В IBA отметили, что «организация должна оставаться политически нейтральной и независимой». Сборные России и Беларуси смогут выступать под своими флагами. В случае, если они выиграют золотую медаль, будут звучать национальные гимны.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил возможность участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх. Однако с условием, если спортсмены согласятся выступать на соревнованиях без национальной символики.

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